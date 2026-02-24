紅磡海濱活動空間紫荊文化子公司中標 逾半面積擬劃休憩空間 下月分階段開放

發展局早前就前紅磡鐵路貨運碼頭用地發展作為海濱活動空間的短期用途進行招標，並於昨公布結果；用地批予灣區傳媒有限公司、其母公司為紫荊文化(香港)集團有限公司，租期約三年，該標書建議約三年租期的租金為約133萬元。局方指，政府負責的基本改善工程已大致完成，正逐步交予灣區傳媒開展準備工作，目標是下月起分階段開放給公眾使用，具體情況會由灣區傳媒公布。

發展局指，灣區傳媒擬把碼頭用地打造為融合多元體驗的綜合性維港新景點。當中逾一半的面積將劃為公眾休憩空間並設於沿海位置，讓訪客飽覽270度維多利亞港景色和港島的天際線。其餘用地將提供餐飲娛樂設施，包括在碼頭末端設置地標式的演展空間，提供文化藝術與科技融合的多功能表演場地，右邊水體的岸上用地則會發展成文創空間及寵物友善公園。灣區傳媒將在用地安排藝術及科技展覽、市集、音樂及電影會、夜間無人機及光影表演等。該公司亦會優化碼頭用地的可達性，方便訪客前往。