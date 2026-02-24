鄉議局11月擬辦北都馬拉松 劉業強冀結合美食 料1萬人參加

新春團拜在沙田鄉議局大樓舉行，行政長官李家超、中聯辦副主任羅永綱、政務司長陳國基等多名司局長、立法會主席李慧琼和多位議員均有出席。劉業強在活動中致辭表示，北部都會區建設正處於關鍵期，唯有在高水平安全保障下，才能夠專注建設發展，將新界打造成香港新引擎，實現城鄉共榮。他強調，鄉議局一向支持北都發展，堅持以民為本，做好地區工作，聆聽居民聲音，協助政策解說，發揮橋樑作用，亦期望政府發展新界時持續與鄉事會溝通，保護鄉民的合理權益。

沙田鄉議局出發 新田作終點

劉業強又指，今年是鄉議局百周年，10月於灣仔會展舉行百周年晚宴，並計劃籌辦「北都馬拉松」，展現北都發展魅力。初步計劃北都馬拉松由沙田鄉議局出發，途經新田科技城及不同村落，以元朗新田作終點，全程逾42公里；路線以單車徑為主，以減低對交通的影響。他預料有1萬人參與，包括5,000個全馬競賽名額，其餘為一公里賽至半馬名額。他表示，希望藉活動令參與的市民親身感受北都的活力。

望日後每年舉行

被問及北都馬拉松會否如旅遊界議員江旻憓早前建議馬拉松賽事結合美食活動，以此推動旅遊，劉業強指出，活動今年以試行形式舉辦，沿途設有不同飲食點，並希望日後能夠每年舉行，以促進鄉村旅遊發展。