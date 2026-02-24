中大醫學院成立醫學AI中心 新課程吸引留港讀博士

中大醫學院推出新博士課程，容許學生在接受專科訓練的第二年開始兼讀博士，並會在隨後的3年全職博士生期內受聘為中大全職僱員，以確保學生有一定收入及吸引他們留港攻讀，最終回到中大醫學院服務。新一份《財政預算案》明日發表，中大醫學院希望政府繼續支持醫學研究和創科發展。

現時本港較少醫科生會留港攻讀博士學位，而要成為具備博士學位並在香港註冊的專科醫生，整個過程需時17年。中大醫學院副院長莫樹錦表示，醫生一般會在1年實習後先完成4年博士課程，惟隨後要從實驗室過渡至6年密集臨床專科訓練，或會感到不適應。