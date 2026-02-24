中大醫學院成立醫學AI中心 新課程吸引留港讀博士

中大醫學院推出新博士課程，容許學生在接受專科訓練的第二年開始兼讀博士，並會在隨後的3年全職博士生期內受聘為中大全職僱員，以確保學生有一定收入及吸引他們留港攻讀，最終回到中大醫學院服務。新一份《財政預算案》明日發表，中大醫學院希望政府繼續支持醫學研究和創科發展。
現時本港較少醫科生會留港攻讀博士學位，而要成為具備博士學位並在香港註冊的專科醫生，整個過程需時17年。中大醫學院副院長莫樹錦表示，醫生一般會在1年實習後先完成4年博士課程，惟隨後要從實驗室過渡至6年密集臨床專科訓練，或會感到不適應。
中大醫學院推出新博士課程，容許學生完成實習後先展開1年基礎專科訓練，至第二年起同步兼讀博士，在完成3年基礎專科訓練再開始3年全日制博士課程，期間會獲聘為中大全職僱員，最後才繼續3年高級專科訓練。
AI已徹底改變醫學實踐
莫樹錦稱，新課程可確保他們攻讀期間有一定收入，並可稍為縮短成為博士專科醫生的過程，「俾時間佢偷步(開始)」，冀提供環境吸引科研人才留下，並在日後成為能同時進行臨床和實驗室研究的人才。他表示，最終當然希望他們能回到中大醫學院參與科研和臨床服務，新課程將於今年7月開始，目前有一名學生，醫學院下一步會為相關學生籌集資金。
未來中大醫學院將成立醫學人工智能(AI)中心，包括建立大數據智能生物樣本庫、發展AI相關精準醫療等，同時將AI融入醫學教育課程，教導醫學生對AI的基本認知等。中大醫學院院長趙偉仁指，AI已徹底改變醫學實踐，將來要開辦廿一世紀醫學教育課程，著重知識理解與分析、減少背誦，以及加強醫學生與患者和家屬溝通等，又說希望今年招聘到33名教授。
未擬申增醫學院學額
政府明發表《財政預算案》，趙偉仁期望政府能繼續支持醫學研究和創科發展，又稱即使當局去年起削減大學撥款，醫學院資源目前仍足以招攬人才和支持發展。對於香港科技大學正籌建第三間醫學院，他指中大醫學院與對方發展方向不同，而香港整體如要持續發展醫學創科，必須增強整個人才庫，包括招攬海外人才很重要。另外，中大醫學院暫未有計劃申請增加學額。