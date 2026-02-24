日均還柙人數創25年新高 6懲教院所迫爆 收容率超100%

懲教署轄下懲教院所去年收納人次接近1.9萬人次，按年升3%；平均每日在囚人口按年增加8%，人次破萬。此外，日均還柙人口增16%，是自2000年來新高。懲教署自本月起為獲釋的受監管人士舉辦內地交流團，盼提升他們國民身份認同；對於黎智英可否保外就醫，署方則指香港法律並無保外就醫，黎在獄中可接受必須的醫療服務。 圖：吳康琦 懲教署昨日舉行2025年工作回顧，去年懲教院所的收納人次按年升3%，達1.89萬人次；日均在囚人口達10,315人、增幅達8%；日均收容率由85%漲至92%。接近30個懲教院所中，有6所收容率超過100%，以東頭懲教所最高，達146%；其次為赤柱監獄和大欖女子懲教所，分別達132%和125%。

日均還柙人口數字，自2021年起按年均錄得15%或以上的升幅，去年達4,217人，增16%，創2000年以來新高。懲教署長黃國興稱，由於還柙人口持續上升，已調撥個別懲教院所的部分收容額，用作收納還柙人士；並已展開原址局部重建荔枝角收柙所的工程。 就涉及反修例案件和違反《香港國安法》等與國安相關的案件方面，至今仍有近300名涉案人士在囚，約1,900人獲釋。獲釋後接受監管人數方面，去年有1,153人，2023至2024年則分別有1,145人和1,093人。懲教署自2024年起實施新的監管條件，受監管者須獲批才可離港，截至去年底，共接獲58宗離港申請，43宗獲批，涉及工作需要、海外家人離世和處理銀行業務等。不獲批個案主要因理據不充分或未能提供證明。

黃國興︰港法律無保外就醫 壹傳媒創辦人黎智英「串謀勾結外國或者境外勢力罪」等3項罪成，判囚20年。對於黎智英可否保外就醫，黃國興回應指，香港現行法律不容許保外就醫，除非根據法律規定可獲得減刑，否則在囚人士須服刑完畢才可獲釋；涉及危害國家安全條例的囚犯一般不獲減刑。 他續指，公開聆訊和判罪理由書均提到黎智英目前身體狀況穩定，懲教院所的醫院亦有合資格醫護人員提供24小時醫護服務；如有需要，醫生會將個案轉介至醫管局的專科醫生跟進。署方對所有在囚人士提供一切所需醫療服務。

署方與醫管局合作，擴展視像遙距診症服務。截至去年，精神科視像遙距診症服務已涵蓋16間公立醫院和診所，內科視像遙距診症服務亦涵蓋7間公立醫院。有關服務亦已擴展至骨科。署方去年合共安排1,134在囚人次接受視像遙距診症服務，按年升六成。

月初起為受監管者辦內地交流團 就推廣國安教育方面，懲教署計劃把院內為在囚人士而設的「沿途有理」計劃擴展至獲釋後的受監管者。自本月初起，為受監管者舉辦內地交流團，讓他們認識國家最新發展，提升國民身份認同。黃國興指，交流團並非強制性。

為支持在囚人士更生工作，懲教署自去年10月在赤柱監獄設立首個三維產品創意設計工場，工場應用理大研發的「食物廢料衍生3D打印複合材料」專利技術，將咖啡渣轉化為環保3D打印物料。工場由約15名還柙在囚人士負責運作，涵蓋咖啡渣轉化、產品設計和打印等流程，製作的產品包括手握力訓練器和酒店用品等。 此外，懲教署自2020年起分階段更換囚倉設施，新囚室以欄柵設計，亦有防自殺設計滾筒扇，走廊則設大型座地式工業扇，有助通風和散熱。而不同紀律部隊近年均引入創新科技協助日常工作。懲教署將在6個高度設防院所安裝「無人機自動巡邏監察系統2.0」，包括赤柱監獄和荔枝角收柙所等，無人機可按照預設路線巡邏。