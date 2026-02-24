漁護署研究郊外景點引入預約或收費制度　西灣及鹹田灣或為試點

日前西貢露營熱點鹹田灣和西灣有大量旅客露營，入夜後更有人非法生火、隨地拋棄垃圾。漁護署表示，正研究在郊外景點引入預約制及收費等，冀下半年諮詢立法會。助理署長(郊野公園)陶文慧今早(24日) 在港台節目表示，會考慮是否將鹹田灣等作為試點，又稱網上預約會比較方便，但涉及場地管理，署方或需安排人手在場核對預約等，正制定長遠管理方法。她又指會參考黃金周經驗部署人手，亦會考慮是否需要遊客地址及按金等。

陶文慧提到，農曆新年期間，署方人員在各郊外人流熱點進行巡查，認為情況屬於可控。截至昨日，署方共就亂拋垃圾、非法生火等32宗個案執法，當中較多涉及亂拋垃圾。她相信宣傳教育工作有一定成效，看到旅客愈來愈願意配合，包括遵守露營守則，做到「垃圾自己帶走」。