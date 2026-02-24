英皇道男子駕電動滑板車「任我行」　衝紅燈穿插過路人群(有片)

任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具均屬違法。近日社交平台網上流傳影片，一名中年男子在北角英皇道涉當眾違法駕駛電動滑板車，更未有理會交通燈指示「衝紅燈」，在行人過馬路時穿插，場面驚險。

社交平台Threads有網民昨日(23日)轉載該段約1分鐘影片，影片標示「必須執法道路炸彈」，可見拍片者當時於北角英皇道駕駛電單車西行，前方可見一名穿白色上衣的中年男子涉違法駕駛電動滑板車，他將膠籃疊起放在車上當「改裝」座椅，期間於英皇道與琴行街交界的紅燈前，未有理會行人過路處有多名行人在過馬路，直接駛進人群中穿插，途人需避開，男子其後繼續向前行駛直至影片結束。

帖文引發網民熱議，批評男子行為，「又要行馬路，又要唔理燈，真係大地任我行」、「紅燈向住堆人直衝喎！左邊其實有車出嚟⋯⋯真係累人累物！」、「死咗/傷咗又累啲揸車嘅司機」、「成街都係喇」、「日日馬路上都有犯法改裝車輛，有啲上埋行人路，環境同深圳一樣」。

警方曾表示，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月，呼籲市民切勿以身試法。