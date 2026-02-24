青協成立舊生事務辦公室　冀凝聚跨代青年延續服務社會精神

辦公室亦積極鼓勵舊生以不同身份重新參與青協及社會服務。不少已投身職場多年的舊生，如今成為在學青年的榜樣，促進了跨世代間的知識與經驗傳承。王崇旖指，辦公室正籌備推出「舊生名冊」的資料庫，旨在具系統地整合舊生資源，促進不同專業的合作潛力，期望將來更精準地配對舊生，以及舊生與青協各服務單位的合作機會，發揮舊生的獨特優勢，助服務青年社群。

香港青年協會於2024年成立舊生事務辦公室，以「凝聚、發展和影響」為核心宗旨。青協舊生事務辦公室單位主任王崇旖表示，透過早前開展的舊生普查，辦公室至今已成功聯繫超過1,400名舊生，正逐步構建起一個跨年齡、跨地域、跨領域的多元網絡。

現於非牟利機構「加減乘除基金」擔任項目經理的舊生曾樂慈，其機構主要推動針對青少年精神健康、可持續發展及師生福祉的校園教育項目。她憶述，自從10多年前參加青協《香港200》領袖計劃後，便與青協建立緊密聯繫。以前主要認識自己的組員與導師，辦公室成立後，有機會接觸不同服務領域的舊生，也易於與青協其他服務單位合作，對現職中小型機構工作的她有很大幫忙。她坦言，憑藉舊生事務辦公室的協助，得以迅速建立地區網絡，如她在洪水橋推行社區計劃時，成功連繫青協位於該區的青年空間，促成「渠蓋工作坊」，提升青年對社區建設的歸屬感。

從靈感到創業：青協助力初創青年成長

就讀香港科技大學四年級的朱雪盈（Sabrina），中學時參與青協領袖課程，如今關注動物褔𧘲，創辦了寵物健康平台 PetWell。疫情期間，其愛犬因病離世讓她深刻體會到獸醫資訊缺乏透明度與系統性，遂開發出結合獸醫診所評價、健康紀錄管理、社區支援的應用程式。PetWell 於去年推出至今已累積超過1,500次下載，並獲得大學與政府資助，更隨數碼港遠赴美國參與交流發展機會。

Sabrina感激青協的支援，在平台未正式推出前，有法律界的舊生為她提供法律意見，又協助拓展業界人脈。她希望 PetWell 能反過來成為青年實習與發展平台，將青協「薪火相傳」的精神延續下去。