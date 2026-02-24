熱門搜尋:
出版：2026-Feb-24 11:49
更新：2026-Feb-24 11:49

大埔宏福苑五級火｜黃偉綸：不會稱居民為「釘子戶」 但長遠會研究立法處理

黃偉綸指，不會稱拒絕收購的宏福苑居民為「釘子戶」，但長遠會研究立法處理。(資料圖片)

財政司副司長黃偉綸表示，宏福苑長遠安置方案夠快、人性化及「有得揀」，但明白不是每個居民都接受收購方案，政府尊重其決定，不會揣測背後動機，亦不會稱他們為「釘子戶」，但強調目前無有效市場機制處理買賣，而政府方案不能無了期等待，長遠會研究立法手段強制處理。

對於有評論認為宏志閣日後會成為「孤島」，黃偉綸今早(24)在電台節目表示，考慮到這幢大廈的單位基本上完好，當局需要尊重私有產權。如果宏志閣的業主有一定共識，例如大約一半左右都希望政府開放目前的方案予他們，當局樂意討論，但如果很多業主決定住在原來的單位，當局亦要尊重這幢樓宇可能長期存在。他強調，解說專隊會逐一聯絡宏志閣的業主，對方可能要多一點時間考慮，因此沒有「死線」。

何永賢提到，當局目前建議的10個項目共提供3,900個單位，是需求的3倍有多。(資料圖片)

目前建議項目共提供3900單位

房屋局局長何永賢在同一節目說，問卷調查顯示1,180戶宏福苑居民表示對政府的資助出售單位有興趣，當局目前建議的10個項目共提供3,900個單位，是需求的3倍有多。她又指出，業主取得現金後，亦可考慮私人市場或居屋二手市場，強調當局在宏福苑長遠居住安排上「用盡心機」，包括在現有「綠置居2025」及「居屋2025」抽出2,000個單位，同時也預留7,000多個單位予其他有興趣購買居屋的人士，照顧所有市民對房屋的需求。

