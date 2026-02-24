大埔宏福苑五級火｜黃偉綸：不會稱居民為「釘子戶」 但長遠會研究立法處理

財政司副司長黃偉綸表示，宏福苑長遠安置方案夠快、人性化及「有得揀」，但明白不是每個居民都接受收購方案，政府尊重其決定，不會揣測背後動機，亦不會稱他們為「釘子戶」，但強調目前無有效市場機制處理買賣，而政府方案不能無了期等待，長遠會研究立法手段強制處理。

對於有評論認為宏志閣日後會成為「孤島」，黃偉綸今早(24日)在電台節目表示，考慮到這幢大廈的單位基本上完好，當局需要尊重私有產權。如果宏志閣的業主有一定共識，例如大約一半左右都希望政府開放目前的方案予他們，當局樂意討論，但如果很多業主決定住在原來的單位，當局亦要尊重這幢樓宇可能長期存在。他強調，解說專隊會逐一聯絡宏志閣的業主，對方可能要多一點時間考慮，因此沒有「死線」。