屯門南延綫｜屯門泳池重置完成今開放　輕鐵「屯門泳池站」將改名「海皇路站」

港鐵公司屯門南延綫項目下，屯門游泳池重置工程近期完成，新泳池設施今日（24日）正式開放予市民使用，同時原有屯門游泳池亦已啟動拆卸，釋出土地以全面進行第16區站的建造工程。

釋出土地全面建造第16區站工程 屯門南延綫項目將屯馬綫由屯門站延伸，途經位於第16區的新中途站，至屯門碼頭附近的屯門南新終點站，由於原有屯門游泳池位處第16區站選址範圍內，公司需進行拆卸並於新址重置，新的屯門游泳池位於輕鐵車廠站附近的屯門康樂體育中心內，港鐵公司項目團隊透過善用建築資訊模型（BIM）技術優化工程規劃，在約兩年時間內完成重置工程，港鐵為居民全面升級泳池設施，包括增設全天候室內暖水池，將室內觀眾看台座位數目增加近一倍，以及加入更多無障礙設施。

港鐵正就鄰近舊泳池的輕鐵「屯門泳池站」改名為「海皇路站」展開系統及標示改動的籌備工作，預計年中生效，相關安排屆時會正式公佈。 另外，屯門南延綫項目另外兩個主要工程，包括屯門南站及鐵路高架橋亦正全速推進，鐵路高架橋延伸段正沿屯門河興建，地基及橋墩工程進展順利，並已開始建造橋身結構，屯門南站的地下設施及臨時道路遷移工程已陸續完成，為未來車站結構融入社區騰出空間，車站地基工程進行得如火如荼，預計年內展開車站結構建造，屆時項目將全面進入結構建造階段，鐵路延伸段亦將逐步成型。