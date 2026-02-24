推展銳眼計劃涉逾40億元　鄧炳強：已壓縮使費 開支全無水分

平均1000元一支鏡頭

保安局局長鄧炳強表示，聽到聲音指價錢貴，他強調今次安裝的鏡頭是用以保障城市安全的系統，而安裝鏡頭的開支只佔整體開支百分之一，即約5200萬元，平均1000元一支鏡頭。對於有人要求再壓縮使費，鄧炳強表示，自己是實事求是的人，不會將開支誇大，然後在議會內作出刪減以顯示有做事。他又說過去兩年來，已做大量工作壓縮使費，40億元的開支已全無水份，甚至有同事指他刻薄。



選委界議員姚柏良詢問鄧炳強，安裝更多閉路電視鏡頭後，是否可以節省人手，令警隊人手編制有所調整。鄧炳強回應說，警方可透過系統了解哪些地方罪案率較高，從而加強人手巡邏，另外可利用科技節省到的人手，調配以提供其他服務。



另一名選委界議員蘇紹聰關注，系統擴大後的私隱保安問題，以及哪些人可以使用系統查閱資料。他又說，人工智能技術現時並非百分百準確，當局有甚麼機制防止出現「點錯相」的機會。鄧炳強說，使用系統的人需要先經過訓練，要有自己的帳戶和密碼，使用前要先獲授權，亦有機制監察誰人曾經使用系統，相信已有足夠保障。