網上熱話｜AEON顧客投訴夾公仔機「唔想比人夾到」 店長親撰攻略列3大秘訣

連鎖超市AEON（永旺百貨）一向歡迎顧客提供意見，店長更會親筆回覆，故不時成為網民熱議的話題！近日有網民於社交平台分享，有顧客投訴光顧店內的夾公仔機時很難成功夾到公仔，質疑店方故意加大難度「好似唔想比人夾到咁」，店長及後撰寫了兩頁紙「教學攻略」，列出3大心得，冀有助顧客取得心儀公仔。

AEON多間分店入面都設有夾公仔機。有網民於社交平台Threads發帖稱「Aeon店長教你夾公仔」，拍下其中一分店的「顧客心聲」及「店長的話」告示欄，有顧客於本月4日寫下意見，強調自己一直是AEON的忠實顧客，惟投訴店內的夾公仔機「完全係好似唔想比人夾到咁」，質疑店方有意為之，「其實有冇需要set到咁難，大家嚟玩都是想開心」。

店長於翌日作出兩頁紙的回應，稱在此分享一些夾公仔的經驗，冀有助對方輕鬆取得心儀的公仔，更列出三大心得。店長指出要「首先觀察公仔擺放位」，盡量選擇近出口位置的公仔，若心儀公仔不近出口位置，可先投幣將公仔移至近出口位，同時亦可觀察公仔夾的力度。第二要點是「借力將目標推至出口」，若多次也夾不中，便要將夾夾向目標旁的公仔，從而令目標公仔更接近出口位。店長最後指出需「注意公仔重心點」，盡量避開頭，置中位置，因重心重，若公仔較大重心較重，夾子會不夠力，故要選四肢或非重心位置。