擬設首長級職位任駐吉隆坡經貿辦處長年薪開支248萬 議員關注KPI

政府計劃在新成立的駐吉隆坡經貿辦，開設一個首長級丙級政務官的常額職位，擔任該經貿辦的處長，年薪開支約為248萬元。

丘應樺：當地商界十分歡迎香港成立吉隆坡經貿辦





商務及經濟發展局局長丘應樺表示，駐吉隆坡經貿辦已於去年12月起逐步投入運作，派駐當地的非首長級人員亦分批到經貿辦的臨時辦公室進行前期工作，包括在當地建立聯繫網絡及籌備成立長期辦公室。若開設新職位的建議，獲立法會工商及創新科技事務委員會支持，政府會於今年第二季內，將有關建議提交人事編制小組委員會和財務委員會審批。



丘應樺出席委員會會議時表示，當地商界十分歡迎香港在吉隆坡成立經貿辦，認為有助香港與馬來西亞的經貿往來。隨著駐吉隆坡經貿辦的成立，特區政府已經相應擴大駐東盟國家經貿辦的覆蓋範圍，除了現時的12個國家，亦新增東帝汶、巴基斯坦和斯里蘭卡3個國家，進一步加強香港與東盟和周邊亞洲國家的雙邊關係，推動經濟和文化交流，促進區內投資和貿易往來。



多名議員表示支持開設相關首長級職位，同時關注新經貿辦的績效指標 KPI。商經局署理常任秘書長郭頴詩表示，每個派駐外地的經貿辦都有制定相應 KPI，有信心今年4個駐東盟國家的經貿辦，工作會比以往做得更多和更好。