港鐵荃灣綫3.15轉用新信號系統　車門初期或未能對齊幕門

港鐵荃灣綫將於下月15日轉用新信號系統，取代已使用近30年的舊系統，預料切換初期會有一段磨合期，包括列車車門未能完全對齊幕門、個別路段出現自動調整速度等。港鐵重申，過去18個月已進行多晚測試和通過政府審批，除非遇到未能估計的原因，否則不會轉回舊系統。

未有明言新系統磨合期時長 現有荃灣綫的信號系統自1996年沿用至今，港鐵公布荃灣綫的新信號系統在過去18個月已完成所有測試，並通過政府的安全相關審批，下月15日頭班車起會切換至新系統。新系統將如目前東鐵綫及屯馬綫般採用「移動區間」模式，使列車在保持安全距離的情況下更有效率營運。

荃灣綫所有列車均已完成最少200公里車程測試，港鐵車務營運及本地鐵路副總監李婉玲表示，新系統會提高安全保障，使運作更暢順，惟過往測試沒有載客，最終效果或有別於日常營運，預期更換系統後需要磨合「一段時間」和微調，列車服務或受影響，包括車明未能完全對齊幕門、個別路段會自動調整速度等，但未有明言預計的磨合期時長。

荃灣綫現有班次足應付而求 在切換至新系統後，荃灣綫會繼續使用現有的現代化列車行走，港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強預告，在運行穩定後將陸續轉用俗稱「Q車」的中車青島四方列車。新列車配備列車和信號系統實時監測系統，信號故障時或能較快排查原因。被問到荃灣綫更換系統後會否加班，李婉玲稱現有服務已能應付需求，並要一併考慮列車數量等其他因素，會密切留意相關情況，又指新系統能為日後營運提供彈性。

新系統應用初期，港鐵將加派人手在荃灣綫候命，而現有信號系統亦將暫時保留，作為應變和風險管理措施一部分。李婉玲重申，新系統已進行多晚測試和法定檢測，除非遇上未能估計到的原因，否則不預計會轉回舊系統。餘下3條市區綫，即港島綫、觀塘綫和將軍澳綫，預計會在隨後每年更換信號系統，預計4條市區綫的更換工程2029年完成。