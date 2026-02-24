嶺大研究：67%父母認為子女無能力買樓　但僅約26% 願助子女置業

置業是人生規劃其中一個重要抉擇，嶺南大學研究生院一項研究從家長視角深入剖析父母對「跨代住房支援」的看法，結果發現67%父母認為子女未有財政能力負擔買樓自住，但僅約26%計劃在未來5年內為子女提供置業財務支援。
團隊訪問1,012名與25至35歲子女同住的父母，調查結果發現有37%父母認為資助成年子女置業不是他們的責任。打算為子女提供財務支援的父母中，僅約32%考慮直接贈送現金協助置業；約半數受訪者（48%）表示計劃混合「貸款加餽贈」的方式，另有14%傾向借貸。在沒有計劃提供財務支援的受訪父母中，超過一半人（56%）選擇讓子女繼續同住；31%願意減輕子女的家用負擔；31%願意幫忙照顧孫兒。
有接受深入訪談的父母表示，現行公屋入息限額較低，令高學歷、從事專業工作的子女喪失申請資格，形成「高不成、低不就」。他們傾向「借錢不送錢」，旨在向成年子女灌輸財務責任感，避免過度依賴父母。低收入父母，尤其公屋住戶則傾向與子女同住，以應對晚年生活開支；部分家庭則依賴子女的家用來維持日常開支。
住屋機會不均令子女更長時間依賴父母
嶺大研究生院副教授（研究）及政策研究博士課程總監劉嘉慧表示，世代之間住屋機會不均，令子女在住屋方面更長時間依賴父母，對接近退休、期望晚年自給自足的家長構成壓力，亦有機會延遲年輕人結婚、生育等計劃，長遠將對香港的人口結構與社會流動性構成深遠影響。她建議政府扮演更積極角色，增加資助出售房屋供應，並檢討退休保障制度，減輕長者對子女家用的依賴，讓家庭資源能真正用於協助下一代向上流動。