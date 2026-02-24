嶺大研究：67%父母認為子女無能力買樓　但僅約26% 願助子女置業

置業是人生規劃其中一個重要抉擇，嶺南大學研究生院一項研究從家長視角深入剖析父母對「跨代住房支援」的看法，結果發現67%父母認為子女未有財政能力負擔買樓自住，但僅約26%計劃在未來5年內為子女提供置業財務支援。

團隊訪問1,012名與25至35歲子女同住的父母，調查結果發現有37%父母認為資助成年子女置業不是他們的責任。打算為子女提供財務支援的父母中，僅約32%考慮直接贈送現金協助置業；約半數受訪者（48%）表示計劃混合「貸款加餽贈」的方式，另有14%傾向借貸。在沒有計劃提供財務支援的受訪父母中，超過一半人（56%）選擇讓子女繼續同住；31%願意減輕子女的家用負擔；31%願意幫忙照顧孫兒。