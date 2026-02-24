逾七成基層食物受惠者因服務終止壓力急升，共享食物基金籲關注民生支援。

共享食物基金於1月21日至2月3日進行「沙田區食物回收分享計劃」的受惠者意見調查，訪問了103位主要為60歲以上長者及基層家庭的受助者。結果顯示，計劃成功將有限的資源轉化為深遠的社會回報。基金呼籲政府在審視資源運用時，肯定此類計劃的多元社會效益，延續對社區食物回收項目的支援。

社區連繫： 所有受訪者均表示在領取過程中感受到關懷與尊重，57.3%更「經常」有此感受。計劃成為一個傳遞溫暖與尊嚴的社區平台，有長者分享「義工很友善， 每次領取都覺得很溫暖」。一位照顧病母的長者更寫道「母親雖失去自理能力，但領取食物的名額讓她覺得仍能為家出一分力」。這些真切故事突顯了計畫不僅解決飢餓，更傳遞尊嚴與希望。

健康改善：93.2%受訪者表示因此增加了新鮮蔬果的攝取，有助應對高昂物 價，提升飲食營養。當中45.6%認為「顯著增加」新鮮蔬果的攝取，反映計畫可 持續提升營養均衡與長者健康。受惠者普遍表示，因物價高昂，平日難以購買新鮮蔬果，而計畫讓他們能「吃得健康」、「嘗試平時買不起的食物」。

以精準投資 鞏固社區韌性

調查亦明確顯示，此類計劃已成為社區不可或缺的安全網。當被問及若服務因資金問題而中斷，對其生活壓力的影響時，68.9%受訪者給予7分或以上的高度壓力評分。這強 烈反映了社區對服務的深度依賴，若因政策轉向而中斷，節省的數百元開支將即時轉化為巨大 的生活壓力，甚至影響長者健康與家庭和諧。

基金及其前身項目自2009年起以「當區收、當區派」模式運作，至今已回收逾11,373公噸食物，惠及逾1,007萬人次。惟因政府政策轉向大型廚餘處理設施，相關街市回收項目的資助正面臨終止。在預算案公布的關鍵時刻，基金期望當局能從「一箭多鵰」的視野出發，肯定項目的綜合價值，延續及優化資助機制，讓這張既能節流、又能創造多元福祉的社區安全網得以延續。她強調，每捐出1元，可化為約6.5元的新鮮營養食物。共享食物基金將於下月15日下午2時15分至4時30分舉行「一步一腳印・惜食回收步行籌款」，邀請市民、家庭、學校及企業參與，一同以行動守護社區，以腳步表達對民生援助與可持續社區的支持。活動詳情，請瀏覽網頁。