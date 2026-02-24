農曆新年2026｜黃金周9日吸177萬旅客訪港　西貢露營地點無出現嚴重破壞

主要景點人流管理工作順利

漁護署在黃金周期間，有按計劃在鹹田灣、西灣及浪茄灣營地增設大型垃圾收集桶、安排每日清潔營地及清理垃圾桶，並安排人手巡邏及提醒營友露營禮儀及守則，食環署亦為鹹田公廁安排廁所事務員每日值勤。該署又在麥理浩徑第一、二段，以及到鹹田灣、西灣及浪茄灣營地加強打擊違法行為，一共有32宗執法個案，包括亂拋垃圾、於指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。政府指，西貢東郊野公園熱門景點及露營地點在黃金周期間並無出現嚴重破壞問題，漁護署會參考今次經驗檢討長遠管理策略，包括引入預約和收費制度。