農曆新年2026｜黃金周9日吸177萬旅客訪港　西貢露營地點無出現嚴重破壞

農曆新年一連9日黃金周結束，期內共有約177萬人次訪港旅客，比去年同期升14%，當中包括約150萬人次內地訪港旅客和約27萬人次非內地旅客，最多內地旅客入境的日子為年初二，達約21萬人次。黃金周期間，最多內地旅客使用的入境管制站為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。
主要景點人流管理工作順利
漁護署在黃金周期間，有按計劃在鹹田灣、西灣及浪茄灣營地增設大型垃圾收集桶、安排每日清潔營地及清理垃圾桶，並安排人手巡邏及提醒營友露營禮儀及守則，食環署亦為鹹田公廁安排廁所事務員每日值勤。該署又在麥理浩徑第一、二段，以及到鹹田灣、西灣及浪茄灣營地加強打擊違法行為，一共有32宗執法個案，包括亂拋垃圾、於指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。政府指，西貢東郊野公園熱門景點及露營地點在黃金周期間並無出現嚴重破壞問題，漁護署會參考今次經驗檢討長遠管理策略，包括引入預約和收費制度。
政府又指，年初二晚的煙花匯演吸引逾36萬市民和旅客觀賞，年初三的賽馬日亦吸引超過2萬名旅客入場。黃金周期間訪港旅客遍布不同景點，主要包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車和昂坪360纜車等，當局形容人流管理工作順利。內地入境旅行團方面，黃金周合共有約2,400個旅行團、近8.4萬人次訪港，過夜行程佔約74%，數目比去年8日的農曆新年黃金周升約9%，當局指旅行團秩序整體良好，期內酒店入住率普遍達九成。領導節慶安排跨部門工作小組的政務司司長陳國基表示，黃金周期間的節慶活動受市民和旅客歡迎，有效帶動人流和刺激消費，為零售、餐飲、旅遊等不同行業帶來機遇，