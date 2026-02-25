車門初期或未能對齊幕門 荃灣綫下月轉新信號系統

港鐵荃灣綫將於下月15日轉用新信號系統，取代已使用近30年的舊系統，預料切換初期會有一段磨合期，包括列車車門未能完全對齊幕門、個別路段出現自動調整速度等。港鐵重申，過去18個月已進行多晚測試和通過政府審批，除非遇到未能估計的原因，否則不會轉回舊系統。攝影：鍾式明

現有荃灣綫的信號系統自1996年沿用至今，港鐵公布荃灣綫的新信號系統在過去18個月已完成所有測試，並通過政府的安全相關審批，下月15日頭班車起會切換至新系統。新系統將如目前東鐵綫及屯馬綫般採用「移動區間」模式，使列車在保持安全距離的情況下更有效率營運。