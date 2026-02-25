研究：僅兩成半父母願助子女置業 嶺大倡增資助房屋助青年上車

「衣食住行」是民生的基本需求，住宿可以影響一個人的生活品質，而置業就是人生規劃裡一個很重要的抉擇。惟有調查顯示，本港父母僅兩成半願助子女置業，更有近四成受訪者認為資助成年子女置業，並不屬於父母的責任。

嶺南大學研究生院、阿姆斯特丹大學及倫敦大學學院展開研究，從「家長視角」剖析父母對「跨代住房支援」看法。團隊於2020年至2021年隨機抽樣，並以電話訪問了1,012名與25至35歲成年子女同住的父母，又另與9位家長作深度訪談。