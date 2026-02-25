研究：僅兩成半父母願助子女置業 嶺大倡增資助房屋助青年上車

「衣食住行」是民生的基本需求，住宿可以影響一個人的生活品質，而置業就是人生規劃裡一個很重要的抉擇。惟有調查顯示，本港父母僅兩成半願助子女置業，更有近四成受訪者認為資助成年子女置業，並不屬於父母的責任。
嶺南大學研究生院、阿姆斯特丹大學及倫敦大學學院展開研究，從「家長視角」剖析父母對「跨代住房支援」看法。團隊於2020年至2021年隨機抽樣，並以電話訪問了1,012名與25至35歲成年子女同住的父母，又另與9位家長作深度訪談。
近四成指無責任資助買樓
調查結果發現，67%受訪父母認為子女未有財政能力負擔買樓自住，惟僅約四分一(26%)計劃為子女提供置業資金援助；37%認為資助子女買樓不是他們的責任。在打算為子女提供財務支援的父母中，僅32%考慮直接贈送現金助置業；48%計劃混合「貸款加餽贈」，另有14%傾向以借貸模式協助。而在沒有計劃提供支援人士中，56%選擇讓子女繼續同住；67%認為政府應提供更多資助房屋協助年輕一代「上車」。
有父母表示，現行公屋入息限額較低，令高學歷、從事專業工作的子女喪失申請資格，形成「高不成、低不就」的困局。嶺大研究生院副教授(研究)及政策研究博士課程總監劉嘉慧表示，子女在住屋方面長時間依賴父母，不僅對接近晚年的家長構成壓力，亦有機會延遲年輕人結婚、生育等計劃，對人口結構與社會流動性構成深遠影響；建議政府增加資助出售房屋等，讓家庭資源真正用於協助下一代向上流動。