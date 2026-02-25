長和巴拿馬港口遭強制接管 研訴諸法律追究損失 丘應樺：嚴正抗議 強烈不滿

長江和記實業(001)旗下營運的巴拿馬港口局面惡化，已遭巴拿馬政府強行接管！長和昨表示，巴拿馬政府於當地時間周一強行進入旗下巴拿馬港口公司(PPC)所營運的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，並且接管兩個貨櫃碼頭行政及營運控制權，同時禁止PPC代表進入該兩個貨櫃碼頭。長和連同中方及港府均強烈回應，長和指會保留追究權利，港府提出嚴正抗議，外交部則重申中方將堅決維護企業正當合法權益。

PPC於1997年以來一直營運巴拿馬港口，長和於去年3月公布出售國際港口業務的80%股權，交易涵蓋巴拿馬兩個碼頭，惟交易面對來自中方的壓力，包括市監局指會對交易進行反壟斷調查；同時巴拿馬政府指長和取得的特許經營權有多項違規，並在去年7月提訴訟。最終巴拿馬最高法院於上月底裁定，PPC的港口特許經營合約違憲。 馬士基臨時營運 安裝新作業系統 巴拿馬政府周一公布，巴拿馬海事管理局已按指示接管兩個港口的設施，包括起重機、車輛、電腦系統等設備。巴拿馬總統穆利諾表示，會確保港口未來可持續和穩定運作。同時，馬士基旗下APM碼頭公司發聲明指，已在巴爾博亞港展開臨時營運，期限為18個月，在穩定階段，首要任務是確保物流樞紐的持續運作，同時安裝新的作業系統，以盡可能減少對巴爾博亞港貨櫃運輸的影響。

長和指，強行接管行動是巴拿馬政府過去一年以來，針對PPC及其特許經營合約連串行動的最終局面。當地政府代表在未獲邀請下抵達兩個貨櫃碼頭，告知PPC代表特許經營權已不再存在並必須終止營運，並指示公司員工將被調離PPC，員工不得與公司溝通，且必須遵從政府指示，否則將面臨刑事檢控。目前巴拿馬政府已控制兩個貨櫃碼頭，授予PPC以營運兩個貨櫃碼頭的特許經營權，已於本月23日起被迫終止。

中方：堅決維護企業正當合法權益 長和重申，巴拿馬政府的行動屬不合法，亦對兩個貨櫃碼頭的營運、衛生與安全構成嚴重風險，須就其行動引致的一切損害及損失承擔責任。長和正諮詢法律顧問意見，研究所有可行途徑，包括訴諸進一步的國內及國際法律程序，並就此事宜保留一切對相關方追究之權利。 長和股價昨跑輸大市，全日跌2.6%，報62.55元，惟計入除淨因素後，仍較去年宣布交易後的高位，再升逾兩成。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，中方亦將堅決維護企業的正當合法權益。

港府敦促巴拿馬政府尊重合約精神 商經局長丘應樺昨就向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，指巴拿馬政府強行接管和記港口巴拿馬港口公司經營的兩個巴拿馬港口並撤銷經營權，破壞合約精神表達強烈不滿和反對，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外合法權益。 特區政府發言人指出，當地最高法院早前裁定有關港口經營違憲，完全罔顧事實，背信棄義。相關公司已啟動仲裁程序，但巴拿馬政府仍強行接管，嚴重損害香港企業合法權益；強烈譴責此粗暴行徑，並敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為依法營運的企業提供公平、公正的環境。港府強調，相關公司多年來在當地投入巨額資金並創造大量職位，巴拿馬政府有關裁決及行為，自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。