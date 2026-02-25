擴銳眼計劃斥40億元裝6.65萬支鏡頭 鄧炳強︰已壓縮成本 全無水分

政府近年推出「銳眼計劃」於罪案率較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視，警方計劃斥資超過40億元開展「銳眼計劃」第二及第三階段，預計到2028年增加共6萬支閉路電視鏡頭覆蓋全港，並在2028年至2031年額外增加約6,500支鏡頭。對於坊間質疑開支過高，保安局長鄧炳強昨強調，已盡力壓縮成本，全無水分，「我的同事甚至覺得我有些刻薄」。多名立法會議員則擔心後續維護開支情況。

「銳眼計劃」首階段已於去年底在不同地點完成安裝約5,000支閉路電視鏡頭，並接入約6,000支屬於其他政府部門及機構的鏡頭，當局透露計劃已協助警隊偵破899案，包括謀殺和搶劫案。警方擬推展第二階段計劃，每年增逾2萬支鏡頭，料到2028年將有約6萬支，因應未來數年新發展區，如北都等的需求，第三階段預計於2028至2031年展開，再增加約6,500支鏡頭。保安局向立法會申請撥款40.6億元；並計劃將接入更多政府部門及公共機構的閉路電視系統，例如隧道、公共屋邨的公用地方、康體場所、機場及邊境管制站等。