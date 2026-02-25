擴銳眼計劃斥40億元裝6.65萬支鏡頭 鄧炳強︰已壓縮成本 全無水分

政府近年推出「銳眼計劃」於罪案率較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視，警方計劃斥資超過40億元開展「銳眼計劃」第二及第三階段，預計到2028年增加共6萬支閉路電視鏡頭覆蓋全港，並在2028年至2031年額外增加約6,500支鏡頭。對於坊間質疑開支過高，保安局長鄧炳強昨強調，已盡力壓縮成本，全無水分，「我的同事甚至覺得我有些刻薄」。多名立法會議員則擔心後續維護開支情況。
「銳眼計劃」首階段已於去年底在不同地點完成安裝約5,000支閉路電視鏡頭，並接入約6,000支屬於其他政府部門及機構的鏡頭，當局透露計劃已協助警隊偵破899案，包括謀殺和搶劫案。警方擬推展第二階段計劃，每年增逾2萬支鏡頭，料到2028年將有約6萬支，因應未來數年新發展區，如北都等的需求，第三階段預計於2028至2031年展開，再增加約6,500支鏡頭。保安局向立法會申請撥款40.6億元；並計劃將接入更多政府部門及公共機構的閉路電視系統，例如隧道、公共屋邨的公用地方、康體場所、機場及邊境管制站等。
鄧炳強昨出席立法會一事務委員會時，主動解釋「40億新增5萬多支鏡頭，每支鏡頭差不多要7萬元」的看法，指安裝一個閉路電視的支出只佔整體開支1%、約1,000元一個；其餘開支包括通訊網絡系統、鏡頭安裝系統、系統分析設計、應用程式開發等。他強調，已盡力壓縮成本，「40億已經是我和同事用『超壓縮』方式，根據市場情況計算，當中全無『水分』。我的同事甚至覺得我有些刻薄，但公帑『慳得就慳，應使則使』。」
料10年後每年維護費增至2億
保安局預計，銳眼計劃在2026/27年至2031/32年涉及40.6億元非經常開支；經常性開支方面，由2026/27年每年約7,293萬元，增至2036/37年起每年約2億元，議員關注是否仍有方法減少維護支出。鄧炳強回應指，隨著科技發展，希望有機會壓縮。就人手編制會否因「銳眼」計劃而調整，鄧炳強回應，以往發生劫案後須逐個鏡頭翻看，非常耗時，新系統將加快處理速度，節省相關人手，同時可透過系統了解哪些地方罪案率較高，調配人手加強巡邏。
「銳眼」系統目前已經配備基礎人工智能技術，提供人流估算和自動車牌識別功能，當局亦擬構建一個「人工智能影像分析工具箱」，引入更多高階的人工智能影像分析功能，包括採用高效算法快速分析影像，協助警方防範和打擊罪案。鄧炳強強調，使用系統的人需要先經過訓練，要有自己的帳戶和密碼，使用前要先獲授權，亦有機制監察誰人曾經使用系統，相信已有足夠保障。