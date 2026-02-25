消防處擬循3方向修例 規管消防設備 關消防裝置須先獲批 增物管公司責任

宏福苑大火後，政府提出修訂相關消防法例。消防處表示，修例料循3個方向，包括關閉消防裝置要先獲處方批准、將物管公司列入大廈消防安全責任人，以及針對大廈消防隱患引入定額罰款。處方預計於4至5月向立法會簡介修例內容，年內提交立法會審議；又指會全力配合獨立委員會的工作，已提交宏福苑巡查紀錄等資料。 消防處昨回顧2025年工作內容，包括宏福苑大火後的跟進工作。消防處長楊恩健表示，希望透過修例，加強樓宇的消防安全管理。修例將包含3個方向，第一是當要關閉大廈消防裝置時，必須先得到消防處批准。他解釋，現時做法是先關閉設施，其後再通知處方派員檢查；修例後，業主關閉前要先獲批准，而關閉時須做足預設措施，才可申請。第二是將物管公司列為大廈消防安全的責任人，協助監管消防裝置。第三是針對常見的大廈消防隱患，例如楔開防煙門和阻塞走火通道，引入定額罰款。

大火後，處方巡查了全港461幢大維修樓宇，重點檢查消防系統，當中有22幢大廈的火警鐘有損壞。楊恩健稱，已向涉事樓宇發出消除火警危險通知書，10幢大廈已即時糾正，其餘12幢正在維修。處方亦成立了一個全天候應變小隊，在火警發生後即時到達現場檢查樓宇的消防系統。楊恩健指，小隊至今出動了281次，發現11幢大廈的火警鐘有損毀，已發出消除火警危險通知書，並作出檢控工作。 因應大火，處方已成立由副處長(行動)陳慶勇領導的督導委員會，檢討處理特大型火警事故的行動成效，以及可改善之處，包括現場指揮系統、先進工具的使用，以及整體人員調派，冀可提升行動效率。

就消防處設備添置方面，處方已引入新的呼吸輔助器，並以電子入口指揮版，取代以人手記錄消防員救火時間及耗氣量。至於引入無人機，楊恩健則指，上月曾進行無人機測試，惟目前無人機滅火技術尚未成熟，未來會繼續探討。 消防處自上月起展開為期兩個月的「前哨行動」，針對1,500幢1987年或之前的舊式住宅樓宇，檢查其消防裝置及設備，至今已巡查940幢大廈，當中40幢消防鐘有損毀，大廈正改善消防設備，並對違規樓宇發出消除火警危險通知書及檢控。全年巡查工作，去年防火巡查共有44.7萬次，合共發出逾1.7萬張消除火警危險通知書，全年提出檢控約3,458次。

去年火警召喚跌4.9% 消防處自去年第四季推出「物聯網火警偵測系統先導計劃」，揀選10幢6層或以下目標樓宇安裝「物聯網火警偵測系統」，先導計劃料於今年首季完成。楊恩健稱，將探討把系統的應用延伸至7層或以上目標樓宇的技術可行性，冀提升較高樓層綜合用途及住用建築物的消防安全水平。 另外，消防處去年共接獲近3.6萬宗火警召喚，按年跌4.9%，主因是火警鐘誤鳴個案減少。去年錄得樓宇火警有2,000宗，增25宗，主因是電力故障及人為因素。96.1%的樓宇火警在規定召達時間內到場處理。去年亦處理4.2萬宗特別服務個案，按年漲8%，包括超強颱風「樺加沙」吹襲引致的逾800宗事故。