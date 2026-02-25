財政預算案今發表 惠民紓困措施惹關注

新一份《財政預算案》於今日發表，財政司長陳茂波早前透露，政府的經營帳目將於本財政年度、即2025至26年度恢復盈餘，較原來估算提早一年；但同時強調政府必須審慎理財，考慮社會短中長期的需要，亦要有一定儲備應對不可預見的情況。大眾最關心的是否有退稅、差餉寬減等紓困措施，即將揭盅。
陳茂波今早11時到立法會發表新一份財政預算案，下午3時會見記者，接受提問。晚上7時半出席本地電視台聯合舉辦的《預算案論壇》，進一步闡釋預算案內容。周四早上亦將出席預算案聯合電台節目《財政司司長熱線》。
政府去年12月中正式就2026/27年度財政預算案展開公眾諮詢，坊間不同團體、學會等近日仍有不同惠民紓困建議，如薪俸稅/個人入息課稅寬減、提升免稅額、派發夜間消費券或抽獎式電子消費券、物業印花稅100元門檻上限等。關心內容的市民可透過財政預算案網頁瀏覽，演辭及有關資料，並可透過上述網頁收看財政司長於立法會發言、與相關的記者會、電視論壇及電台節目的現場直播。
摘要單張多區派發
預算案演辭文本和摘要單張會在預算案發布後在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心派發。摘要單張亦在包括金鐘道政府合署、旺角政府合署和荃灣政府合署等17座政府辦公大樓；包括銅鑼灣香港中央圖書館和沙田公共圖書館等7間公共圖書館；5間博物館，以及69個公共屋邨商場派發。