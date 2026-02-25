財政預算案今發表 惠民紓困措施惹關注

新一份《財政預算案》於今日發表，財政司長陳茂波早前透露，政府的經營帳目將於本財政年度、即2025至26年度恢復盈餘，較原來估算提早一年；但同時強調政府必須審慎理財，考慮社會短中長期的需要，亦要有一定儲備應對不可預見的情況。大眾最關心的是否有退稅、差餉寬減等紓困措施，即將揭盅。

陳茂波今早11時到立法會發表新一份財政預算案，下午3時會見記者，接受提問。晚上7時半出席本地電視台聯合舉辦的《預算案論壇》，進一步闡釋預算案內容。周四早上亦將出席預算案聯合電台節目《財政司司長熱線》。