天文奇觀「六星匯聚」周六上演　一文看清最佳觀賞時間、方位及方法

香港太空館表示，周六上演的「六星匯聚」有機會看到水星、金星、木星、土星、天王星和海王星同聚夜空。「六星匯聚」有別於「六星連珠」，雖然同為上空出現6顆行星，但坊間憧憬「連珠」是行星排成一線，周六的「六星匯聚」則是6顆行星出現在夜空不同位置。類似的天文奇觀是發生於去年1月的「四星匯聚」。

最佳觀賞時間、地點及方法

香港太空館指，今次最佳觀賞時間為28日傍晚大約黃昏7時。西方低空有水星、金星、土星，還有需要用望遠鏡觀測較暗淡的海王星。東南方天空有木星。並可以望遠鏡觀看高位較暗淡的天王星。新手宜先用肉眼向西方尋找最亮的金星，然後順著逐粒找土星、水星及木星，水星則較近地平線，有機會受暮光影響較難尋找；至於想觀測到天王星及海王星，就要帶備天文望遠鏡。至於觀看地點則為西邊視野開揚無阻擋的地方，例如港島南區數碼港海濱公園、西貢萬宜水庫東壩香港天文公園等。不過，根據香港天文台天氣預報，28日多雲，間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。要觀看今次的天文現象或需要天公造美。