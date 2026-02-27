BIZ勝派丨融合島嶼旅遊與文藝社區 馬灣1868增寵物友善度假屋 發掘慢活樂趣

現今大眾的旅遊模式已不止滿足消費與體驗，更多的是追求心靈慰藉，那怕僅花一個周末，只要能遠離城市繁囂，也來一趟「微度假」讓身心「叉電」。其實微度假又何需出走香港？特區政府近年推動「無處不旅遊」，積極探討島嶼旅遊的潛力。其中透過政商協作發展的「馬灣1868」，打造成結合風景旅遊、歷史保育與文藝氛圍的慢活體驗，堪稱港版「意大利五漁村」。適逢馬年新正頭，早前園區就舉辦「迎馬年．到馬灣」馬年行大運活動，以新春意頭融入馬灣公園項目，讓大眾度過難忘的新春。

旅遊+保育+文創 跨主題小島微度假 倚靠在青馬大橋下的馬灣公園，作為非牟利社區設施由香港特區政府和新鴻基地產共同協助發展，當中活化有200多年歷史馬灣村的焦點項目「馬灣1868」，已於2025年3月正式對外開放。「我們將碼頭一帶的漁村翻新並塗上七彩斑斕的顏色，邀請國際及本地藝術家創作特色外牆壁畫，遠眺沿岸景致堪比意大利著名旅遊景點、懸崖邊彩色村鎮『五漁村』，然而這裡僅咫尺之遙，是值得香港人和旅客花上周末來趟寫意慢活的『小島微度假』。」

馬灣公園有限公司租務部副總經理黃佩玲Jessica表示，馬灣1868擁有許多極具特色的歷史遺蹟，包括三級歷史建築天后古廟、清朝「九龍關」石碑和「梅蔚」石刻等，訴說馬灣村人文事跡；亦有自然生態地貌，如可遠眺馬灣海峽及巍峨的青馬大橋的大嶺頭登山徑，或是到奧尾避風塘紅樹林尋找招潮蟹及彈塗魚。「關鍵的是，我們活用營運商場的經驗，提倡文化及保育建設，提供空間讓文創品牌售賣產品和舉辦工作坊，再配合園區特色餐飲設施，有效吸引遊人訪島消費。」她續指，此舉鼓勵更多藝術家進駐，形成生態圈，長遠令園區文創普及發展成有利可圖的可持續事業。

「迎馬年．到馬灣」 成功帶動熱鬧氛圍 馬年登高行大運，最好意頭莫過於來馬灣遠足，有山有水代表丁財兩旺，配搭特色賀年市集及活動，定必為遊客們帶來另類沉浸式「年味」！為此，馬灣1868在新春期間以「迎馬年‧到馬灣」主題，特別策劃一連串節慶活動。由寓意行大運的大嶺頭登山徑開始，到天后廟廣場接連上演的賀歲活動、街頭音樂表演及節日市集，成功吸引大量遊客來馬灣度新歲。另外，配合新春的「十二生肖」主題雕塑，分布於園區不同位置，與海岸景致、步道及公共空間相互呼應，連同大量熊貓裝置，讓遊客邊找邊打卡。馬灣公園有限公司租務部副總經理(推廣)陳潔儀Helen回顧，「大年初三，財神爺聯同可愛吸睛的馬仔吉祥物現身園區與大家近距離互動拍照，兼大派賀年朱古力金幣；到初四及初五，天后廟廣場、文創廣場及馬灣大街更變成『新春遊園・色彩派對』遊園市集，涵蓋手作藝品及節慶精品，讓大家一邊逛、一邊感受熱鬧喜慶的新春氛圍。」活動成功吸引不少訪港旅客首次踏足馬灣賀歲，當中揮春拓印工作坊，及以馬為主題的趣味遊戲如跑馬仔挑戰等深受歡迎，大家都玩得不亦樂乎。「歡迎更多協作單位趁馬年遊馬灣，感受香港本地遊的魅力。」Helen補充。

日夜體驗大不同 全新推出「馬灣1868臨海度假屋」 馬灣公園節目豐富，項目分為兩期，包括挪亞方舟主題公園及馬灣1868文創區，日與夜都有不同體驗，尤其是青馬大橋黃昏日落的醉人景致、周末晚間busking等，值得花三日兩夜發掘樂趣。Jessica透露園區全新度假項目「馬灣1868臨海度假屋」已對外開放預約。「它是寵物友善海景『微度假』住宿新地標。」該項目坐落於充滿色彩的藝術海島社區「馬灣1868」之內，面向汲水門海景，且所有客房均設私人露台，可閒坐靜觀，感受慢活氛圍。更重要的是，作為寵物友善海景度假屋，各位「毛孩」從此便可與家人一起度假！

「馬灣1868臨海度假屋」已對外開放預約，住宿詳情及預訂安排，歡迎聯絡： +852 7071 9715 (電話/WhatsApp/微信)。