出版：2026-Feb-25 13:39
更新：2026-Feb-25 13:39

財政預算案2026｜消息：免稅額調高額度沒有方程式　或有助鼓勵生育

財政預算案2026

政府發表新一份《財政預算案》，建議提升多項免稅額，包括基本及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元、已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元等，子女和供養父母、祖父母免稅額亦有提升，並推出多項差餉和稅收寬減等，包括寬減今年度的100%薪俸稅。政府消息人士稱，免稅額調整並沒有方程式，而是綜合考慮一系列因素，如政府收入會減少多少、與上次調整相隔多遠，以及市民能力、政府經濟狀況等，又相信子女免稅額調整或有助鼓勵家庭生育。

同時，當局將秉持「能者多付」原則開源，把1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，由4.25%增至6.5%，估計0.3%的住宅物業交易受影響，每年可增加約10億元收入。消息人士表示，今個財政年度首10個月有近200宗過億元的住宅樓宇交易，推算日後每宗成交要多付約200萬元稅款，但相信買家是出於身份象徵、景緻十分優越等原因買樓，不認為他們會因200萬元稅款卻步、不擔心影響樓市氣氛，重申措施已在減低影響人數和政府增加可觀收入之間取得平衡。

被問到上調印花稅會否影響吸引人才和投資者，消息人士相信有能力買到過億元私樓的人才不多，當局亦傾向投資者是投資實體經濟，「樓宇投資冇咁重要。」他又說，本港商業樓宇市場不太理想、有挑戰，加上商舖或寫字樓等交易隨時過億元，故未有涵蓋商業樓宇以免影響市場。

財政預算案2026懶人包，主動對接十五五規劃（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動AI+發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動AI+發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，支持新興產業和新型工業發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，北都國際創科新城和耐心資本（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動金融（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動金融（添馬台） 財政預算案2026懶人包，貿易中心和航空、航運、物流（添馬台） 財政預算案2026懶人包，貿易中心和航空、航運、物流（添馬台） 財政預算案2026懶人包，知識產權貿易及教育和人才（添馬台） 財政預算案2026懶人包，知識產權貿易及教育和人才（添馬台） 財政預算案2026懶人包，文體旅和綠色發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，文體旅和綠色發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，土地、房屋和基建發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，土地、房屋和基建發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，大埔宏福苑火災後續及相關工作（添馬台） 財政預算案2026懶人包，關顧社群（添馬台） 財政預算案2026懶人包，關顧社群（添馬台） 財政預算案2026懶人包，支持本地企業（添馬台） 財政預算案2026懶人包，由2026/27課稅年度起，增加基本、單親、已婚人士、子女及額外子女、供養父母或祖父母的免稅額，以及提高長者住宿照顧開支扣除上限（添馬台） 財政預算案2026懶人包，由2026/27課稅年度起，增加基本、單親、已婚人士、子女及額外子女、供養父母或祖父母的免稅額，以及提高長者住宿照顧開支扣除上限（添馬台） 財政預算案2026懶人包，2026/27年度政府整體開支為8,434億元，總收入預計為7,652億元（添馬台） 財政預算案2026懶人包，2026/27年度政府整體開支為8,434億元，總收入預計為7,652億元（添馬台） 財政預算案2026懶人包，2025年經濟表現及2026年經濟展望（添馬台） 財政預算案2026懶人包，財政儲備在2031年3月預計為7337億元（添馬台） 財政預算案2026懶人包，持續落實財政整合計劃（添馬台） 財政預算案2026懶人包，調高一億元以上住宅物業交易印花稅稅率（添馬台） 財政預算案2026懶人包，未來5年，政府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券（添馬台）

