財政預算案2026｜陳茂波：今年加大了「派糖」力度　但非最合適時間派消費券

財政司司長陳茂波今早在立法會宣讀2026至27年度《財政預算案》，重點包括寬減薪俸税和個人入息課税，上限3,000元；恢復公務員薪酬趨勢調查；預留40億元支援大埔火災後續長遠居住安排等。陳茂波下午3時會出席記者會，解說各項措施的詳情。

陳茂波在開場發言提及經營帳目提早錄得盈餘，今次財政預算案已加大「派糖」力度，綜合各項「派糖」措施，指：「粒糖多咗1.8倍」。政府同時需要投資未來，包括透過發債，故此非經營帳目會繼續錄得赤宇，他強調發債所得資金只會用於基建投資，例如用在北部都會區發展。