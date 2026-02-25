財政預算案2026｜陳茂波：今年加大了「派糖」力度　但非最合適時間派消費券

財政司司長陳茂波今早在立法會宣讀2026至27年度《財政預算案》，重點包括寬減薪俸税和個人入息課税，上限3,000元；恢復公務員薪酬趨勢調查；預留40億元支援大埔火災後續長遠居住安排等。陳茂波下午3時會出席記者會，解說各項措施的詳情。
陳茂波在開場發言提及經營帳目提早錄得盈餘，今次財政預算案已加大「派糖」力度，綜合各項「派糖」措施，指：「粒糖多咗1.8倍」。政府同時需要投資未來，包括透過發債，故此非經營帳目會繼續錄得赤宇，他強調發債所得資金只會用於基建投資，例如用在北部都會區發展。
非最合適時間派消費券
有政黨及議員建議派發消費券促進市道，不過無被採納。陳茂波解釋現時就業情況較穩定，市民收入增加，而資產市場亦好轉，相信市民的消費意慾提升。經研究後，認為現時並非最合適的時間推出消費券。
過去6年，公務員有3年凍薪，今年則恢復公務員薪酬趨勢調查。陳茂波表示在預算案諮詢期內接獲很多意見，反映公務員加薪與否「唔只佢哋嘅事」，事實上會一併影響政府津助機構，甚至私人機構亦會參考公務員薪酬調整。現時經濟好轉，應如常進行公務員薪酬趨勢調查，再交由行政長官李家超會同行政會議決定如何調整。
社會有聲音希望政府容許以強積金置業，陳茂波強調強積金儲蓄的最重要目標是提供退休保障。政府考慮到房地產市場畢竟「有上有落」，加上市民平均的強積金儲蓄不多，具有風險，現階般不會作此調整。
轉撥外匯基金不會帶來風險
預算案提出轉撥1,500億元外匯基金，至基本工程儲備基金，以支持北部都會區及其他基建項目。陳茂波強調當然明白外匯基金對於維持本港金融穩定的重要性，而每年工務工程大約需1,200億元，政府可以發債，但考慮到另一方面在外匯基金有較大的投資收益，可撥作投資未來。他表示外匯基金足以應對國際地緣政治的衝擊，毋須為此擔心。