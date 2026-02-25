財政預算案2026｜李家超：措施創新而務實　回應不同階層需要

行政長官李家超就新一份《財政預算案》發聲明，指《財政預算案》提出一系列創新而務實的措施，進一步實踐《施政報告》的方針，主動對接國家「十五五」規劃，通過創科和金融賦能香港多元化發展，同時照顧市民所需，惠及民生。

李家超指出，《財政預算案》積極從「AI+」和「金融+」兩條主線推進，提升產業發展，打造國際高端人才集聚高地，進一步加強香港的核心競爭力，增強經濟動能，扎實推動香港經濟提速增量、持續發展。

李家超指，受惠經濟向好和稅收增加，加上特區政府落實財政整合達到成效，香港的公共財政改善較預期快。在充分顧及政府財政狀況下，《財政預算案》推出多項實際措施，適度增加對市民和中小企業的支援，優化醫療服務，回應社會不同階層的需要，改善民生。