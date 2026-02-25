元朗黑夜｜3名白衣人判囚56至63個月　上訴求減刑被即時駁回

元朗721事件，3名白衣人承認暴動罪，去年分別被判囚56至63個月。他們認為判刑過重，就刑期提出上訴，案件今日(25日)在上訴庭審理。上訴庭即時駁回3人的上訴，詳細書面理由將在6個月內頒發。 上訴人吳偉德(39歲)、王浩昇(29歲)及鄭文傑(44歲)，承認在2019年7月21日在元朗站連同其他人參與暴動，吳偉德及王浩昇另承認一項串謀傷人罪，鄭文傑的串謀傷人罪則在控方同意下獲准存檔法庭。吳偉德因在較早時間認罪，被判囚4年8個月，王浩昇及鄭文傑則被判囚5年3個月。庭上透露，吳偉德和王浩昇分別因聲稱三合會社團成員和串謀販毒罪，被判監6個月和16年8個月，刑期均和白衣人案的刑期分期執行。

無檢控不代表毋須考慮曾傷人 上訴方提到鄭文傑最終沒有被控串謀傷人罪，刑期卻與「同黨」一樣，認為原審法官量刑有誤。高等法院法官楊家雄指出，鄭文傑手拿籐條時白衣人在旁打黑衣人，重申事實證明鄭文傑曾傷人，其承認事實也包括傷人，鄭文傑亦承認曾作出襲擊，只是控方願意把其串謀傷人罪存檔，強調沒有檢控並不代表原審法官毋須考慮他曾傷人。上訴庭法官彭偉昌亦指出，鄭文傑當時站在入閘機最前帶頭指揮，而當晚白衣人身穿「制服」，有組織及有預謀地襲擊市民，明顯是針對市民，加重事件的嚴重性。

難以判斷 說 「唔好挑釁」的 意圖 吳偉德的代表大律師指，吳在月台時曾向車廂內的人稱「唔好再挑釁」，有調停角色想平息衝突，質疑原審法官錯誤拒絕求情因素。彭官指數秒的閉路電視片段未能判斷其說話意圖是調解或震攝，質疑事件是白衣人先作挑釁，稱「唔輪到你叫人唔好挑釁」。控方則指吳說「唔好挑釁」時情緒激動，認為試圖調停的說法牽強。 彭官問上訴方，認為吳應獲多少刑期扣減。律師稱應把暴動罪原本的量刑起點監禁7年，下調至4年半，彭官指其說法「太過不務實」。

兩官翻查紀錄後指出，原審法官陳慶偉判刑時明顯知道王浩昇有白衣人案底，提醒王浩昇若不服串謀販毒的刑期，應就其該罪提出刑罰上訴，與本案無關，但澄清並非慫恿其上訴，只是知悉王浩昇沒有法律代表才作出提醒。 案件編號：CACC27/2025