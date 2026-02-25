好人好事｜男子長洲行山跌倒重傷 3小學生助報警獲學校嘉獎

行山時切忌單獨出行，一旦發生意外恐難有人發現，一名成年男子於年初四(20日)獨自往長洲行山，期間不小心跣倒，左手骨折及下巴受傷流血，情況危急。幸三名小朋友當時途經現場，展現出超乎年齡的冷靜，協助報警清晰引導救援人員鎖定位置，更送上零食為「受傷哥哥」打氣，陪在身旁直至救護車到場才離開。傷者家屬於社交平台發帖講述好人好事，希望尋找三人，「等我哋可以親自同佢哋講聲多謝」。長洲聖心學校證實是該校三名小六學生，已獎勵他們小功。及後傷者於學校社交平台留言表達感謝。

社交平台Threads一名女網民周三(25日)發布「尋人」長文帖，稱其弟弟是一名1.8米高的成年男士，他於上周五年初四獨自去長洲行山，下午4時許於家樂徑觀景台（北眺亭）附近不小心跣倒受傷，左手骨折及下巴受傷，當場流了很多血，情況危急。幸當時有三名小朋友路經現場，樓主形容「佢哋雖然年紀細細，但非常冷靜又有善心」，即時協助報警，「仲好清晰咁幫哥哥同警察講返確實嘅受傷位置」。三人更送上一包紫菜零食打氣，一直陪住他等到救護員到場，確定安全上救護車才離開，「因為咁樣，三位小朋友當晚返屋企食飯遲咗」。

照片可見傷者被送往瑪麗醫院留醫，帖文續指他完成手術，情況穩定，醒來後即表示掛住三位小朋友，稱「如果無佢哋果刻嘅幫助同陪伴，後果真係不堪設想」，樓主稱她與弟弟好想親口多謝三位英雄及屋企人，「當面報個平安，亦都想話俾佢哋父母知，佢哋教出嘅小朋友真係好勇敢、好值得驕傲！如果三位小朋友嘅屋企人、老師或者有朋友認識佢哋，麻煩聯絡我，或者幫手share出去，等我哋可以親自同佢哋講聲多謝！」

長洲聖心學校於社交平台發帖稱，該校三名陳姓、鄭姓和葉姓小六學生當日下午於北眺亭行山發現有人受傷，傷勢嚴重，他們幫助傷者報警，並陪伴傷者至消防及警察到場。校方稱十分欣賞如此好人好事，就此事獎勵3人小功各1個，由於他們一直未能得知傷者身份，都未能慰問傷者情況，故高興得知傷者平安。校方稱如需與小朋友及家長聯絡，可致電學校由班主任協調處理。

傷者學校社交平台留言表感謝

及後傷者亦於學校社交平台留言表達感謝，「我係嗰日受傷嘅嗰位哥哥，衷心感謝三位救人小英雄！」，他稱受傷後三位勇敢小朋友「唔單止冇袖手旁觀，反而第一時間主動伸出援手，喺最短時間內清晰咁向消防員同埋報案室報出山上的座標數字，比救援人員能夠迅速鎖定我既位置，以最快速度趕到現場救我，呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到。」他指昨日已於醫院完成手術，「衷心多謝你地父母同學校，教導出咁善良勇敢既孩子。你地係小英雄，係香港既驕傲！祝願三位小朋友健康快樂成長，一生平安。」