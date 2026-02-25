財政預算案2026｜鼓勵AI應用普及化　消息：撥款5千萬推全民AI培訓

AI人工智能為現今科技大趨勢，為普及社會大眾對AI的認知，政府在新一份《財政預算案》宣布，推動全民AI培訓，將撥款5千萬元，邀請數碼港及科學園等公營科研、創科機構聯同企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程，提升各目標人群對AI的運用技能；並積極促進數字教育，培育創科人才。

政府消息指，坊間目前已有不少AI相關的課程，為了更精準提升目標群組對AI應用的需求，當局將與機構商討，籌辦更針對性的學習課程，確保學生、青年及公眾在提升對AI認知和運用技能的同時，亦會負責任地使用AI。例如，面對以日常使用AI的年輕一代，或會更着重於針對AI使用素養的課程等。