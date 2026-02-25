財政預算案2026｜鼓勵AI應用普及化　消息：撥款5千萬推全民AI培訓

AI人工智能為現今科技大趨勢，為普及社會大眾對AI的認知，政府在新一份《財政預算案》宣布，推動全民AI培訓，將撥款5千萬元，邀請數碼港及科學園等公營科研、創科機構聯同企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程，提升各目標人群對AI的運用技能；並積極促進數字教育，培育創科人才。
政府消息指，坊間目前已有不少AI相關的課程，為了更精準提升目標群組對AI應用的需求，當局將與機構商討，籌辦更針對性的學習課程，確保學生、青年及公眾在提升對AI認知和運用技能的同時，亦會負責任地使用AI。例如，面對以日常使用AI的年輕一代，或會更着重於針對AI使用素養的課程等。
致力推動數字教育
消息稱，當局亦將積極促進數字教育。自2025/26年起的3個學年，各資助大學將新增共27個與STEAM相關的學士學位課程；教育局亦會在2027/28學年起，將AI相關課程優先列入在「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)；職業訓練局的高級文憑必修資訊科技單元亦將涵蓋AI的運用。
同時，教育局已在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，包括優化課程及加強教師培訓等。消息透露，教育局今年內將公布的《中小學數字教育發展藍圖》中，會涵蓋優化中小學銜接的資訊和創科教育課程，並制定《人工智能(AI)素養》學習架構及加強教師AI培訓等。教育局會因應需求檢討資源分配，從而落實藍圖。