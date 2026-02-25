休班輔警涉駕的士自瀆 辯方將傳醫生解釋濕疹發作症狀

正職為的士司機的57歲休班男輔警，去年9月在跑馬地接載女乘客期間，涉於的士內自瀆，案件今日（25日）在東區裁判法院再訊，被告擬否認在公眾地方的猥褻行為罪。控方申請審訊時以屏風阻隔事主與被告，辯方反對，認為案件不涉身體接觸及侵犯行為。署理主任裁判官張志偉排期於4月22日開審，另擇日聽取屏風申請的陳詞，被告續准以1000元保釋候訊；辯方同時提出審訊時會傳召醫生作供解釋被告濕疹發作症狀。

57歲被告吳咏文，報稱的士司機，被控在公眾地方的猥褻行為罪。據悉，被捕人士是隸屬香港仔分區的休班輔警，案發後已被警隊停職。控罪指被告於2025年9月1日在跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。