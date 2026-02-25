財政預算案2026｜向市建局撥款3億 推加強版招標妥 成立獨立團隊負責評標

新一份預算案交代宏福苑火災後續工作。政府預留40億元作為受影響居民的長遠居住安排。此外，政府計劃下半年推出加強版「招標妥」，提供更嚴謹的預審名單；市建局亦會提供資助，鼓勵業主善用招標妥服務。政府建議上述兩項計劃向市建局撥款3億元，政府消息解釋，其中2億元會用作支援業主，另外1億元會作為成立新獨立團隊的起始資金。消息指，預料今年5月到立法會介紹詳情，下半年推出新措施。

消息指，雖然過往招標妥已設有預審，但現在要加大力度，更嚴謹地作審核，新版將加入警方和廉署對承建商和工程顧問的背景審查，例如是否有犯罪紀錄等，「審核會是持續性，會每兩年更新名單」，業主的回饋也列入考慮。為支援新措施，政府建議向市建局撥款3億元，其中2億元用作支援業主，連同之前餘下的1.45億元，新版招標妥將預留3.45億元支援業主。

成立新獨立團隊 加強評標工作

至於餘下1億元將作為啟動資金，用作市建局成立新的獨立團隊或公司，負責獨立評標工作。消息解釋，委聘獨立團隊評標，相信能更有效打擊圍標，預料團隊約有90至100人，當中包括測量師和律師等專業人士，團隊需自負盈虧。政府料今年5月向立法會解說，冀下半年推出新版招標妥。