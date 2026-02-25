財政預算案2026｜消息：「AI+策略委員會」詳情目標年內出台

政府在新一份《財政預算案》宣布，提速推動AI產業化，財政司司長陳茂波成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略。政府消息人士透露，當局將以現有資源推動「AI+與產業發展策略委員會」的運作，並以年內公布具體詳情為目標。委員會的成員名單、人數及策略方向仍有待商討，初期將聚焦生命健康及具身智能等範疇。
消息指，政府亦計劃推出規模達一百億元的「創科產業引導基金」，旨在引領資本投向生命健康科技、人工智能與機械人，以及未來產業等具策略性的創新領域。據悉，當局正物色合適的基金經理，期望基金能於今年內正式投入運作。
首個境外國家製造業創新中心聚焦半導體
另外，政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作；會預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。消息透露，中心選址元朗，由微電子研發院擔當「承辦機構」，希望今年內開始起動，但要正式成為國家製造業創新中心，需要國家有關部門評估及考核，預計需1至3年，政府會在正式成為國家製造業創新中心後才給2億2千萬元。
「十五五」規劃將半導體定位為國家戰略核心，消息指，經過商討，創新中心決定方向是研發與半導體有關，並有三大目標，一，要促進關鍵技術突破，不只研發，要成果轉化，有產品；二，成為相關領域技術的龍頭；三，匯聚國際人才。