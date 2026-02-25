財政預算案2026｜消息：「AI+策略委員會」詳情目標年內出台

政府在新一份《財政預算案》宣布，提速推動AI產業化，財政司司長陳茂波成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略。政府消息人士透露，當局將以現有資源推動「AI+與產業發展策略委員會」的運作，並以年內公布具體詳情為目標。委員會的成員名單、人數及策略方向仍有待商討，初期將聚焦生命健康及具身智能等範疇。

消息指，政府亦計劃推出規模達一百億元的「創科產業引導基金」，旨在引領資本投向生命健康科技、人工智能與機械人，以及未來產業等具策略性的創新領域。據悉，當局正物色合適的基金經理，期望基金能於今年內正式投入運作。