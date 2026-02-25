財政預算案2026｜貿發局歡迎預算案　料助企業把握「十五五」機遇穩健「出海」

香港貿易發展局表示歡迎《財政預算案》，指預算案延續政府「拼經濟、謀發展、惠民生」的施政方向，着力強化香港作為國際金融、貿易、航運及創科中心的地位，加快新型工業化與數碼轉型，並大力支持企業融入國家發展大局，把握「十五五」規劃契機。措施涵蓋優化營商環境、推動人工智能及綠色可持續發展，並透過多項政策鞏固香港「內聯外通」的獨特優勢，助力經濟邁向高質量增長。
貿發局主席馬時亨指出，預算案首次提出香港五年規劃，並向「BUD專項基金」注資二億元，充分體現政府對中小企的支持，以及對經濟轉型的重視。他強調，貿發局將全力配合施政方向，落實「十五五」規劃，鞏固香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位，同時建設國際創科樞紐及高端人才聚集地，拓展全球商貿網絡，深耕東盟與中東市場，並探索更多新興市場，進一步發揮香港在「一帶一路」中的關鍵節點角色。
馬時亨補充，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，憑藉「內聯外通」的優勢，既能引進國際資本、技術與人才，協助本地及內地企業升級創新；亦能透過專業服務平台，助力內地企業穩健「出海」。他透露，貿發局作為「內地企業出海專班」核心成員，將善用遍佈全球的51個辦事處網絡，協助企業分散風險、推動多元化發展，並持續為中小企提供增值服務，賦能企業把握電商機遇，推動數碼轉型，提升競爭力。
將強化旗下商貿平台
在「出海」支援方面，貿發局將進一步強化旗下多元商貿平台，包括國際展覽、會議、商貿配對、市場資訊及電子商貿支援，為企業提供品牌推廣、供應鏈管理、專業服務對接及風險管理等一站式支援，協助香港及內地企業有序拓展國際業務。
香港國際創科展4月舉行
至於創科生態，預算案提出多項措施推動香港建設國際創科中心。貿發局表示，將透過創科展覽、會議及活動，向內地及海外展示香港的創科實力，促進跨界合作，並融入知識產權元素，保障創新成果。由創科及工業局與貿發局合辦的香港國際創科展(InnoEX)，作為「BIT Week」核心旗艦活動，將於4月舉行，屆時展示尖端科技及全球創新成果，推動科技商業化與可持續增長。此外，財政預算案亦提及亞洲金融論壇明年將迎來二十周年。局方表示，將積極配合政府，強化「金融+」內容，透過全球產業峰會，推動金融更好服務實體經濟及優勢產業。