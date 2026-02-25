財政預算案2026｜貿發局歡迎預算案　料助企業把握「十五五」機遇穩健「出海」

香港貿易發展局表示歡迎《財政預算案》，指預算案延續政府「拼經濟、謀發展、惠民生」的施政方向，着力強化香港作為國際金融、貿易、航運及創科中心的地位，加快新型工業化與數碼轉型，並大力支持企業融入國家發展大局，把握「十五五」規劃契機。措施涵蓋優化營商環境、推動人工智能及綠色可持續發展，並透過多項政策鞏固香港「內聯外通」的獨特優勢，助力經濟邁向高質量增長。

貿發局主席馬時亨指出，預算案首次提出香港五年規劃，並向「BUD專項基金」注資二億元，充分體現政府對中小企的支持，以及對經濟轉型的重視。他強調，貿發局將全力配合施政方向，落實「十五五」規劃，鞏固香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位，同時建設國際創科樞紐及高端人才聚集地，拓展全球商貿網絡，深耕東盟與中東市場，並探索更多新興市場，進一步發揮香港在「一帶一路」中的關鍵節點角色。