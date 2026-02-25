財政預算案2026｜消息：深化社區基層醫療　擴大篩查病種

政府發表新一份《財政預算案》，公布將深化並擴充社區基層醫療，推出「基層醫療共同治理網絡」，涵蓋包括疫苗接種、婦女疾病、長者痛症及抑鬱症等，以實現全人健康照顧，預計將涉及開支達數十億。 據政府消息指，政府自2023年推出慢病共治計劃，提供便捷的「三高」篩查服務，目前，在已完成篩查的參加者中，四成人最終確診三高，可見計劃成效。對於計劃目標推出3年參與人數達20萬人，消息人士則形容：「有信心能提前達標」。有見及此，政府決定擴大篩查病種，涵蓋常見及早發現可有效處理，並能減輕治療日後成本的慢病，包括疫苗接種、婦女疾病、長者痛症及抑鬱症等，首5年目標參與人數約70萬人，預計投放開支達數十億元；當中包括約十億元用於延長兩年「長者醫療券獎賞先導計劃」至2028年底。

加強支援長者及殘疾人士 另一方面，政府亦公布繼續支援長者及殘疾人士。消息指，政府將加強康復服務，下年度增加約450個日間、住宿及學前名額，涉額外開支每年約1億700萬元；並新增為接受「到校學前康復服務」的學童，在升讀小學後的第一個學期提供銜接和支援服務，涉額外開支每年約2億6,000萬元。此外，長者社區照顧服務券下年度起將增加4,000張至1萬6,000張；長者院舍照顧服務券亦增加1,000張至總數7,000張，料每年總開支分別為約12億和19億7,000萬元。

消息人士又稱，「廣東院舍照顧服務計劃」自本月起已覆蓋大灣區內地9個城市中26家安老院。而本港入住參與「廣東院舍照顧服務計劃」的院舍人數由去年1月360人增長至今年1月的980人，相較2022年只有約120人，形容是「增長得好快」；又透露年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者, 可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。