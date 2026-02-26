股市暢旺印花稅收達995億 綜合帳目虧轉盈 錄29億 陳茂波「派糖」：粒糖多咗1.8倍

政府新一份《財政預算案》出爐，主題是「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」。預算案公布，今個財政年度的政府綜合帳目成功「轉虧為盈」，當中經營帳目由原來預算的30億元赤字轉為錄得513億元盈餘，非經營帳目雖然持續錄得赤字，但計及發行和償還政府債券後，預計綜合盈餘為29億元，下一個財政年度則預計續有221億元盈餘。隨著財務狀況轉好，政府推出多項「派糖」措施，包括提升多項免稅額及推出多項差餉、稅收寬減等，財政司長陳茂波指已加大「派糖」力度，綜合各項措施後形容「粒糖多咗1.8倍」，又稱政府會繼續透過發債投資未來。

去年預算案估算今個財政年度赤字為670億元，隨著股市交投活躍及經濟增長加快，帶動印花稅收入比原來預算增加約319億元，至995億元，利得稅較原預算增加約168億元，薪俸稅收入則保持平穩，兩者修訂預算分別為2,090億元和970億元。不過，由於住宅市場剛回穩、商業物業市場仍相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億元，比預算少35億元。連同其他稅收增加及政府開源漸見成效，政府綜合帳目成功「轉虧為盈」。陳茂波解釋，政府經營帳目將由原來預算約30億元赤字，轉為錄得513億元盈餘，非經營帳目則因地價收入處於低水平，以及正推展北部都會區和其他工務工程的相關開支影響，仍然會錄得赤字，惟計及發債1,500億元及償還517億元到期款項後，今年度綜合帳目預計由約670億元赤字，轉為29億元盈餘，結束連續3年「見紅」，並較對上一個年度的872億元赤字大大改善。

2025至26年度的財政預算

免稅額及扣除上限調整

加免稅額 退稅倍增 寬減兩季差餉 因應經營帳目提早錄得盈餘，政府推出多項稅務寬減和加大免稅額等措施，包括涉及近158億元的單次紓緩措施，以及差餉寬減上限、薪俸稅及利得稅退稅上限倍增等，近十年未有調整的基本免稅額，以及供養子女和父母免稅額亦各有提升，料政府每年會少收52.1億元稅款。薪俸稅、個人入息課稅和利得稅的退稅上限，今年度會較去年倍增至3,000元，全港分別212萬人和17.1萬家企業受惠，下年度首兩季住宅和非住宅物業的差餉亦會每戶寬減最多500元。政府並向領取社會保障金的合資格人士發放1個月金額「雙糧」，包括領取綜援、生果金、長者生活津貼、傷殘津貼等人士。

陳茂波指預算案已加大「派糖」力度，綜合各項措施形容「粒糖多咗1.8倍」，強調考慮到市民近一、兩年有一定壓力，故希望在經濟好的時候能更好地照顧基層，於力所能乃時也照顧中產，故提升各項免稅額。

政府預計，下一財政年度經營帳目有119億元盈餘、非經營帳目901億元赤字，連同發債1,600億元、償還597億元款項，綜合盈餘將為221億元。陳茂波強調，政府為投資未來而發行的債券，所得資金只會用於基建投資，如用在北都發展。政府消息指，未來政府債務僅佔本地生產總值不足兩成，較其他先進國家的一、兩倍，甚至日本的2.9倍，本港財政仍屬非常穩健水平。政府未來兩個年度會繼續每年削減2%開支，消息指削減不會因財政好轉而暫停，而是落實了措施才有成果，重申綜援或公共福利金會續按通脹調整。另外，政府下年度亦將從多個基金回撥158億元。

有政黨及議員建議派發消費券促進市道，最終未被採納。陳茂波解釋，現時就業情況較穩定、市民收入增加，資產市場亦好轉，相信市民消費意欲提升，研究後認為現時並非推出消費券的最合適時間。另外，公務員凍薪3年後，今年將恢復公務員薪酬趨勢調查。陳茂波稱有很多意見反映，公務員加薪與否，會一併影響政府津助機構甚至私人機構的薪酬調整，認為經濟好轉後應如常進行有關調查，再交由行政長官會同行政會議決定如何調整。