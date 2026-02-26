財政預算案｜電動車首次登記稅寬減結束 消息︰已具備市場競爭力

政府在新一份《財政預算案》宣布，電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅將繼續獲全數寬免至2028年3月底。電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，則會在下月底屆滿後將不再延續。政府會實施一次性的安排，在昨或之前已訂購的電動私家車，或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於4月1日前辦理首次登記，但相關的本地註冊分銷商/註冊進口者/車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額。上述人士必須於2027年2月24日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

政府消息稱，隨著本港各項電動私家車的條件趨成熟，如車款、車價、汽車性能、充電價比油費低和充電樁配套等，認為現時是時候結束相關寬減。他相信，短期或會影響車主購買電動車的意欲，但長遠電動車仍會是大趨勢，形容市場上選擇眾多，「(售價)10萬到70萬都有。」

消息稱，政府並非不再支持電動私家車發展，而是把角色由推動換車改為推動社區增加配套，又強調今次並非「一刀切」取消資助，自2017年起已先後為寬減額增設上限和分階段減少百分比等，「係一個進程。」