財政預算案(產業)｜16.6億撥旅發局冀旅遊吸引力 光影巡禮取代幻彩詠香江

本港近年力推旅遊業，不斷發掘全新旅遊體驗。新一份《財政預算案》宣布，旅發局將推出以「光影巡禮」為主題的全新大型表演，取代陪伴香港人22年的經典夜景匯演「幻彩詠香江」；政府消息透露，表演不會「18區、365日通通有份」。另外，當局建議撥款2億元推行「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。
•短期內將敲定與巴塞爾藝術展未來5年合作安排。
•推出全新的「傳媒專題內地實習計劃」。
•撥款6千萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」。
為吸引高端過夜客群，旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東南亞國家聯盟、中東等新興市場；政府會繼續深化與粵港澳大灣區，以及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出一程多站行程，吸引更多海外旅客到訪。此外，政府向保育歷史建築基金增撥10億元，持續推動古蹟活化工作。
消息：光影巡禮類似「光影匯．中環」
預算案公布旅發局將推出在不同日子和地方舉行、以光影巡禮為主題的全新表演，取代2004起舉行的「幻彩詠香江」。消息指，表演類似去年聖誕節於中環的「光影匯．中環」3D光影匯演；旅發局會物色不近民居、 能投影建築物的地方舉辦活動，初步構思選址尖沙咀的建築物，盼活動帶動該區經濟，但強調「不會18區、365日都有表演」。消息補充，幻彩詠香江亦不會立即消失，待旅發局推出一定數目的光影巡禮，才會「功成身退」；解釋政府於2024年起研究如何優化「幻彩詠香江」，但「維港兩岸已經好靚、好光」，相信使用燈光演出「未必有好多變化」。
旅發局主席林建岳對撥款表示歡迎，指局方將善用資源，聯同業界及各界夥伴全力吸引高增值過夜旅客，鼓勵延長留港時間及增加消費，讓旅客「一訪再訪」，惠及各行各業，鞏固旅遊業對本港經濟的支柱角色。
撥二億推「北都城鄉共融基金」
為配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，當局建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。消息指，撥款計劃對象包括鄉委會、大學和NGO，甚至商業機構合作夥伴，涵蓋硬件更新、景點活化及文化旅遊開發，例如踩單車遊鄉村、體驗務農等「一條龍」深度遊，期望為鄉郊帶來實實在在的經濟效益，計劃料於今年中提交發展事務委員會審議，並爭取年內獲財委會通過撥款。
堅尼地城海旁興建新行人通道
另外，漫步海濱亦受市民和旅客歡近。當局計劃第二季就堅尼地城海旁興建新行人通道進行諮詢。消息指，工程符合新修訂《保護海港條例》簡化審批要求，目前正進行技術調查，確定興建方式及是否涉及填海，施工日期及是否須經財委會撥款，待調查完成再敲定。