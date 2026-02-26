財政預算案(產業)｜16.6億撥旅發局冀旅遊吸引力 光影巡禮取代幻彩詠香江

本港近年力推旅遊業，不斷發掘全新旅遊體驗。新一份《財政預算案》宣布，旅發局將推出以「光影巡禮」為主題的全新大型表演，取代陪伴香港人22年的經典夜景匯演「幻彩詠香江」；政府消息透露，表演不會「18區、365日通通有份」。另外，當局建議撥款2億元推行「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。

為吸引高端過夜客群，旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東南亞國家聯盟、中東等新興市場；政府會繼續深化與粵港澳大灣區，以及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出一程多站行程，吸引更多海外旅客到訪。此外，政府向保育歷史建築基金增撥10億元，持續推動古蹟活化工作。

消息：光影巡禮類似「光影匯．中環」

預算案公布旅發局將推出在不同日子和地方舉行、以光影巡禮為主題的全新表演，取代2004起舉行的「幻彩詠香江」。消息指，表演類似去年聖誕節於中環的「光影匯．中環」3D光影匯演；旅發局會物色不近民居、 能投影建築物的地方舉辦活動，初步構思選址尖沙咀的建築物，盼活動帶動該區經濟，但強調「不會18區、365日都有表演」。消息補充，幻彩詠香江亦不會立即消失，待旅發局推出一定數目的光影巡禮，才會「功成身退」；解釋政府於2024年起研究如何優化「幻彩詠香江」，但「維港兩岸已經好靚、好光」，相信使用燈光演出「未必有好多變化」。