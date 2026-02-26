財政預算案｜改革證券市場每手買賣單位 「T+1」結算周期方案提諮詢

財政司長陳茂波在《財政預算案》中提出，為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求，便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市，提供更多彈性等諮詢市場。政府消息人士表示，相關諮詢很快有結果，其中針對「同股不同權」企業上市要求諮詢情況，目前業界主要聚焦：市值、收入，以及投票比率三大範疇。
香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，去年IPO市場回暖，但上市企業仍以內地公司為主。要成為真正的國際金融中心，香港必須吸引更多國際知名品牌來港上市。通過優化上市制度，降低合規成本，香港有望吸引更多東南亞、中東以至歐美的企業來港作第二上市或雙重主要上市。豐富市場貨架同時，吸引全球頂尖資金匯聚，形成良性循環。
港股方面，香港目前實行交易T+0制度，而交收結算則採用T+2制度，假設周一買賣股票，資金和證券交收要在交易後兩個工作日，即周三才完成。對此，陳茂波預算案提到，將在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場。有券商認為，相關措施將進一步提升港股的流動性與吸引力。
另外，港交所(388)去年底發布諮詢文件，建議優化本港證券市場每手買賣單位框架，其中每手股數大幅簡化至8種，而在預算案中，陳茂波再次提及將會改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證監會及業界在年內推出無紙證券市場制度。市場對消息反應正面，認為新措施有助精簡交易及營運程序。
至於坊間要求延長港股24小時交易的建議，政府消息人士透露，財政預算案提及的措施已經「做好多嘢」，料政府會以完成手頭上工作為主，沒有加插其他措施的打算。