財政預算案｜改革證券市場每手買賣單位 「T+1」結算周期方案提諮詢

財政司長陳茂波在《財政預算案》中提出，為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求，便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市，提供更多彈性等諮詢市場。政府消息人士表示，相關諮詢很快有結果，其中針對「同股不同權」企業上市要求諮詢情況，目前業界主要聚焦：市值、收入，以及投票比率三大範疇。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，去年IPO市場回暖，但上市企業仍以內地公司為主。要成為真正的國際金融中心，香港必須吸引更多國際知名品牌來港上市。通過優化上市制度，降低合規成本，香港有望吸引更多東南亞、中東以至歐美的企業來港作第二上市或雙重主要上市。豐富市場貨架同時，吸引全球頂尖資金匯聚，形成良性循環。