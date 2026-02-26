財政預算案(基建)｜為北都基建工程「泵水」 外匯基金回撥1500億 發債2200億

為支持北都建設和其他與經濟民生相關的工務工程，政府從多方面為工程「泵水」，包括計劃分兩年從外匯基金回撥1,500億元至基本工程儲備，消息稱此計劃是「幾十年未做過」。另又計劃未來5年，將每年發行約1,600億至2,200億元的債券，其中一半用於償還到期債務，強調債務與本港生產總值的比率遠低於其他先進經濟體，屬於非常穩健的水平。 •促進產業和投資優惠政策包，優惠稅為半稅或5%。 •建造業創新及科技基金，注資10億元，支持業界應用科技。

•年內立法優化家族辦公室和基金稅制，以及便利房託基金私有化。

外匯基金去年投資收入達3,300億元創新高，總資產逾4.1萬億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。《財政預算案》建議，根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金將1,500億元分兩個財政年度、每年750億元回撥至基本工程儲備。 回撥安排並非常態做法 政府消息稱，1984年曾經由外匯基金回撥，強調大前提是不影響本港金融及貨幣穩定。今次回撥佔資產規模小，屬一次性安排。目前外匯基金資產約有4.1萬億元，轉撥後資產佔負債比率仍遠超105%的最低要求。

陳茂波之後在記者會再強調，有關款項撥入儲備基金是全數放進基建相關項目，是由一種投資轉做另一種投資方式，而有關投資方式亦切合本港未來發展需要。而今次回撥安排並非常態化的做法；既然有較大的投資收益，認為可回撥做投資未來的工作，政府很有信心抵禦金融衝擊的能力，絕不會因今次安排而有所減少。 除外匯基金外，政府亦檢視36個在政府帳目外的特定用途基金，從其中7個種子基金回撥合共158億元；消息指，政府將會結束其中3個基金，將剩餘資金回撥，包括「支援四川地震災區重建工作信託基金」、「展能精英運動員基金」，以及「殘疾人士藝術發展基金」。

債務與GDP比率僅19.9% 另外，為支持工務工程，政府計劃把綠色債券和基礎建設債券的合共借款上限，由去年公布的7,000億元提升至9,000億元。陳茂波稱，未來5年將每年發行約1,600億至2,200億元的債券，其中一半用於償還到期債務，並會發行更多較長期債券，減低短期內再融資的需要；他強調政府債務與本港生產總值的比率將由14.4%升至19.9%，遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平，當局希望通過發債籌集資金，支持北都等基建項目。 陳茂波又解釋，本港住宅物業市場開始趨穩定，商業物業市場需時間恢復，但本港同時要加速發展北都，在此情況下，以發債來加速投入，以「搞好」北都的交通基建，亦能利便引入企業和產業，對本港有幫助。