財政預算案｜向市建局撥款3億 推加強版招標妥 成立獨立團隊評標

《財政預算案》交代宏福苑火災的後續安排，為協助受影響居民的長遠居住安排，政府預留40億元作重置及相關支援。政府消息指，動用40億元屬上限，料需時約3年處理業權問題。至於未納入收購方案內的宏志閣，消息強調「並無預設立場」，若居民具高度共識，將按現行收購價處理；惟若納入方案，財經事務及庫務局常任秘書長黎志華表示，或須額外增撥約10億元。至於宏福苑何時清拆，消息指因受損情況不一，短期內難以處理。

政府亦將於今年下半年推出加強版「招標妥」，消息指，系統將加入更嚴謹的預審程序，包括由警方及廉署作背景審查，如是否涉及犯罪紀錄等；名單亦會每兩年更新，並加入業主評價機制。