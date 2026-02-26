財政預算案｜向市建局撥款3億 推加強版招標妥 成立獨立團隊評標

《財政預算案》交代宏福苑火災的後續安排，為協助受影響居民的長遠居住安排，政府預留40億元作重置及相關支援。政府消息指，動用40億元屬上限，料需時約3年處理業權問題。至於未納入收購方案內的宏志閣，消息強調「並無預設立場」，若居民具高度共識，將按現行收購價處理；惟若納入方案，財經事務及庫務局常任秘書長黎志華表示，或須額外增撥約10億元。至於宏福苑何時清拆，消息指因受損情況不一，短期內難以處理。
政府亦將於今年下半年推出加強版「招標妥」，消息指，系統將加入更嚴謹的預審程序，包括由警方及廉署作背景審查，如是否涉及犯罪紀錄等；名單亦會每兩年更新，並加入業主評價機制。
為落實此計劃，政府建議向市建局撥款3億元，當中2億元用作支援業主，加上早前剩餘的1.45億元，相關支援總額將達3.45億元。至於另外1億元則作為市建局成立全新獨立評標團隊的起始資金，供市建局成立新的獨立團隊或公司，預計有90至100名專業人員，如測量師和律師，負責獨立審核工程投標，將以自負盈虧模式運作。當局計劃於5月向立法會介紹詳情，期望下半年正式推出。
此外，發展局正全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，並將制定全新資助計劃，預留30億元推行；同時會額外撥款10億元，延續「優化升降機資助計劃」，協助物業提升安全水平。