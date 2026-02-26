財政預算案(AI+)｜以創新思維對接好「十五五」規劃 推動AI產業化 產業AI化

今年是國家「十五五」開局之年，財政司長陳茂波表示，要以創新思維對接好「十五五」規劃；又指香港的基礎科研實力雄厚，在人工智能(AI)、生命健康科技、金融科技，以及新材料和新能源等領域具備獨特優勢。新一份《財政預算案》宣布，提速推動AI產業化，陳茂波會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，並推動全民AI培訓。另外，落實與國家工業和信息化部簽署的合作協議，預留2.2億元在港建設首個境外的國家製造業創新中心。

陳茂波指，正積極對接國家「人工智能+」行動，以應用場景驅動「AI產業化、產業AI化 」，當中香港人工智能研發院將於下半年投入運作，支持AI項目研發及成果轉化，並會就AI發展的治理框架及規管制度等提供意見。預算案亦宣布，陳茂波會成立並主持AI+與產業發展策略委員會，制定轉型及發展策略，邀請專家、學者、企業等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。政府消息指，會用現有資源運作策略委員會，目標年內有詳情出台，委員會成員名單、人數、策略內容方向等有待商討；另亦推出100億元「創科產業引導基金」，引領資本投資生命健康科技、AI與機械人、未來產業等策略性新興領域，當局正甄選基金經理，期望年內開始運作。

5千萬推動全民AI培訓

當局撥款5千萬元推動全民AI培訓，邀請數碼港及科學園等公營科研、創科機構聯同企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程，提升各目標人群對AI的運用技能；並積極促進數字教育，培育創科人才。消息指，當局將與機構商討，籌辦更針對性的學習課程，確保學生、青年及公眾在提升對AI認知和運用技能的同時，亦會負責任地使用AI；如面對以日常使用AI的年輕一代，或會更着重於針對AI使用素養的課程等。

教育局已在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，包括優化課程及加強教師培訓等。消息透露，教育局今年內將公布的《中小學數字教育發展藍圖》中，會涵蓋優化中小學銜接的資訊和創科教育課程，並制定《人工智能(AI)素養》學習架構及加強教師AI培訓等。教育局會因應需求檢討資源分配，從而落實藍圖。