財政預算案(稅率)｜1億元豪宅印花稅升至6.5% 政府︰料無損樓市氣氛

政府去年將400萬元以下物業交易印花稅減至100元，新一份《財政預算案》未有進一步放寬，並以「能者多付」原則，上調一億元以上住宅物業交易印花稅至6.5%。政府消息指，推算日後每宗成交要多付約200萬元稅款，重申措施已在減低影響人數和政府增加可觀收入之間取得平衡。另外，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團徵收全球最低稅和實施香港最低補足稅，預計每年帶來約150億元額外稅收。

政府去年將400萬元以下物業交易印花稅減至100元，新一份預算案考慮「能者多付」原則，一億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，預計影響0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至今日開始生效。

財政司長陳茂波昨宣讀預算案時指，住宅物業價量齊升，交投自去年3月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，是4年新高。樓價全年升3.3%，結束前3年跌勢；租金亦上升4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

消息表示，本財政年度首10個月錄得近200宗逾億元的住宅物業買賣，推算措施落實後，每宗相關成交須額外支付約200萬元印花稅。但他認為這類買家多因身份象徵、景觀優越等原因而入市，更不會因額外200萬元而卻步，亦不認為會對樓市氣氛造成影響。他強調，措施已在減低受影響人數與為庫房帶來可觀收入之間取得平衡。

至於上調印花稅會否削弱吸引人才或投資者意欲，消息稱，有能力購買逾億元住宅的人才並不多；而政府吸引的投資者亦以投資實體經濟為主，「樓宇投資冇咁重要」；又認為，本港商業物業市場表現不算理想，面對不少挑戰，加上商舖及寫字樓等成交動輒過億元，因此未有把商業樓宇納入加稅範圍，以免影響市場。

團結香港基金助理研究總監兼土地及房屋研究主管梁躍昊指，相關安排採取平衡策略，既支持置業需求，也防範投機風險。又認為預算案在住宅物業稅務上釋出清晰訊號：既維持對首置的基本支持，亦避免在樓市升溫時加碼刺激；同時透過針對性調整開拓收入。