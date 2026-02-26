財政預算案2026︱發展北都「益晒深圳」？ 陳茂波：錯喇！稅收就業香港得益

陳茂波回應指聽眾有誤解：「益晒深圳？錯喇！」，他解釋以往香港做創科，將資源投入於科研、大學等，但在內地商業化生產，當時的經濟得益歸深圳及其他大灣區內地城市；但如果企業落戶北都，就業、稅收均是香港得益，企業亦能透過香港打進內地及國際市場。陳茂波又稱，會要求北都多個園區公司指定績效指標KPI，包括吸引企業和創造就業的數量等，又指落戶的前沿企業，即時未必會見到很大的直接税收的收益，但他們群聚到上中下游公司和人才來港，這才是重要的經濟利益。

陳茂波又表示，本港過往每年用於基建發展約900多億元，未來幾年由於北都發展，需要增至約1280億元。他說，要做好北都發展，前期需要投入較多，要利用市場資源加速北都發展。他強調，本港經濟有韌力，過去幾年即使經歷疫情，利得稅和薪俸稅等收入都穩定。他說，本港經濟發展轉型，但動能強勁，之後創科產業落戶將會更明顯。

另外，有聽眾提到子女免稅額能否改為累進式，亦有聽眾表示，家庭入息約7萬元，育有子女，未能輪候公屋、居屋，認為對中產的支援不足。陳茂波回應鼓勵市民生育，明白養育子女是長遠承擔，政府在免稅額外亦有多方支持，期望市民體諒政府的財政剛剛改善，要兼顧各方面。陳茂波強調，在財政預算案中，個人、子女、供養父母等的免稅額均有所提升，其中部分免稅額調整的幅度不少，政府會少收數十億元。他表示，會在力所能及下，支持市民。

一換一│電動車款多價格具競爭 是時候收回政策

至於電動私家車「一換一」首次登記稅寬減額安排在3月底屆滿後不再繼續，昨日不少人「趕尾班車」。陳茂波回應說，電動車款式多、技術好、價錢亦具備競爭力，相關政策實施以來有成效，認為是時候收回支持力度，將資源投放在其他地方。

樓市政策調整需小心 不想因微調引發大波動

陳茂波又預算案對樓市的著墨不多，主要因為樓市正處於平穩健康發展狀態。被問到曾有意見提出可否放寬物業印花稅至600萬或以下的物業，最終為何沒有考慮。陳說去年財政預算案將物業印花稅的門檻放寬至400萬元或以下的物業，已經即時令相關交投量升了很多，亦令部分物業的樓價升至近400萬元，因此政策調整需要很小心，不想樓市因為一些政策微調而會有大幅波動或急升。