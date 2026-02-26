大埔宏福苑五級火｜卓永興：最快4月底安排7座樓宇居民 分批回家執拾(更新)

大埔宏福苑大火發生近3個月，現場仍未解封，有居民聯署致函政府，希望政府盡早交代讓他們返回居所執拾的時間表。政務司副司長卓永興預計，最快4月底可安排宏福苑7座受波及樓宇的居民，返回單位執拾物品。

詳情下月公布 卓永興接受港台專訪表示，明白宏福苑居民希望上樓查看，強調必須在安全情況下進行，如確保天花、牆身等狀況安全，因牽涉1,700多戶，上樓安排規模大、難度高，需要充分部署和進行大量前期工作，需要大約2個月時間準備，預計最快4月底可安排居民分批上樓，詳情下月公布。 需要用後樓梯上落 卓永興指，由於不能使用升降機，需要用後樓梯上落，建議居民執拾時只是帶走貴重、有紀念價值、便攜的物品，稍後會制定相關須知指引，讓居民參考，屆時會有警員或其他政府部門人員陪同上樓和落樓，並會考慮居民會否出現情緒波動，是否需要心理學家在場等。

卓永興說政府會拍攝單位的照片，如果居民看照片後，可以決定是否返回單位查看，或由較年輕的親戚代為上樓查看，澄清並非由政府拍照取代讓居民上樓。被問到是否只會安排上樓一次，卓永興說，相關安排需要動用大量人力物力，政府會在合理情況下，盡量滿足居民的期望。 居民聯署信函「最卑微迫切心願」 早前有居民致一份給予特首李家超、政務司副司長卓永興、及民青局長麥美娟的聯署信函，下款為「一群渴望回家的宏福苑居民」。他們形容業戶在大火後被迫離開家園已近3個月，強調回家執拾個人物品是他們「最卑微，也最迫切的心願」。

居民續指理解政府需時處理結構安全及善後工作，惟不少居民的單位未受火勢直接影響，更有人從CCTV發現內部如常，擔心有個人回憶的物品因長期空置最終仍會損毀，加上政府日前公布收購方案，期望當局可盡早交代讓業戶返回居所執拾的時間表，而非無了期等待。政府早前稱正研究在取證及清理工作完成並確保大廈安全後，派員進入大廈拍攝單位的影片予業主，居民表示，希望當局避免單獨派員進入單位進行拍攝、點算或處理任何物品，以保障他們的私隱及尊嚴，亦擔憂一旦接受政府方案、簽署出售業權文件後，就沒有權利返回單位執拾物品。

聯署信發起人吳小姐向傳媒稱，很多街坊都不介意行樓梯返回居所，強調自己不想做「釘子戶」，只是想取回珍貴的財產及財物，冀當局正面回答訴求後，可令她們隨時簽賣業權。