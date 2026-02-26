結業潮｜蔡瀾讚「香港第一」 生記粥麵鰂魚涌店2月尾結業

鰂魚涌「生記粥麵」總店是位於上環的「生記粥品專家」，創立於80年代初，2021年食家蔡瀾曾到上環店拍攝YouTube短片，大讚這間是「香港第一」、「香港最好粥店」。

曾獲已故食家蔡瀾盛讚「香港第一」、「香港最好粥店」的老字號粥店「生記粥麵」營業逾40年，旗下鰂魚涌店公布因租約期滿，於周六(2月28日)晚上9時結業，消息一出令不少當區街坊及打工仔感慨失去飯堂。有店員向傳媒解釋鰂魚涌店是租約期滿結業，強調上環總店會繼續做下去。

上環總店仍照常營業

鰂魚涌「生記粥麵」總店是位於上環的「生記粥品專家」，創立於80年代初，2021年食家蔡瀾曾到上環店拍攝YouTube短片，大讚這間是「香港第一」、「香港最好粥店」，尤其最愛坊間少見的生滾魚鰾粥，再配煎魚餅、炒米粉和油條。「生記」以生滾魚粥、豬膶粥等聞名，粥底由老闆凌晨用大量豬骨、瘦肉、豬腸等熬煮，全盛時期共有4間分店，惟近年分店已相繼結業。

近日有網民到鰂魚涌店光顧時發現餐廳即將結業，只營業至2月28日晚上9時，形容「生記」是「鰂魚涌街坊的飯堂」，平日出入懶得煮飯，便會到店裡「食碗麵、買碗粥」，「一碗鯪魚球麵有6、7件大大舊魚肉，$35鮮牛肉粥還附送薑蔥鼓油一碗。」。不少網民表示不捨，稱是「鰂魚涌最好味的粥店」、「以前喺鰂魚涌返工，想食粥就會去生記買，佢啲粥好足料，鍾意佢有大細碗揀」、「做廣告嗰陣成日去食。OT救星」、「佢個魚腩粥世一」、「我最鐘意食佢個鮮牛肉同雞粥」、「有生意都要執笠」，也有人擔心上環店會否影響。有店員向傳媒解釋鰂魚涌店是租約期滿結業，強調上環總店會繼續做下去。