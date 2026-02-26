財政預算案2026｜續削社福機構撥款　管浩鳴：沒錢難道停運嗎？

管浩鳴不滿今年維持削減，並提出質疑，又直言「有關財經同事明不明白我們的困難」。(資料圖片/林俊源攝)

今年財政預算案繼續維持削減向社福機構撥款。立法會議員管浩鳴不滿今年維持削減，並提出質疑，又直言「有關財經同事明不明白我們（社福機構）的困難」。他提及，預算案提議轉撥外匯基金投資收入發展北都，而社福界每年2%的「收縮計劃」被一刀切削開支，其實也應仿傚其「分兩盤賬」，「無理由不減受助者，沒理由我（社福機構）幫他、你減我」。

陳茂波回應社工作用非常重要，但政府考慮到財政狀況在開支上每年減少2%，「社福機構一視同仁」。他補充，若社福界有具體需要，勞福局會看看能否做針對性幫助。

陳茂波：取消「一換一」是考慮電動車已有市場競爭力

立法會議員方國珊問及取消電動車「一換一」優惠，會否影響本港電動車普及代。陳茂波回應，取消「一換一」是考慮電動車在市場上的價格已回落，具備市場競爭力，未必最需要稅務上的優惠。

陳茂波：仍是有空間提升發債上限

立法會議員吳傑莊，問及政府發債上限，已由2,000億元上調至9,000億元。陳茂波回應，要加快推動北都，仍是有空間提升發債上限。

管浩鳴不滿今年維持削減，並提出質疑，又直言「有關財經同事明不明白我們的困難」。