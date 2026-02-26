領展黃大仙《福牆》正式揭幕　匯集108幅跨界別跨世代人士墨寶

領展黃大仙《福牆》正式揭幕，全長18米、高3.8米，坐落於貫通黃大仙中心北館、黃大仙祠與港鐵黃大仙站的主要通道「祝福里」。牆上108 幅形態各異的「福」字墨寶由社會各界共創，設計亦融入了獅子山的輪廓，致敬香港人的堅毅精神，並呼應黃大仙區的地理特色。

「福」字已有3,500年歷史，象徵庇佑、豐盛和希望；而「108」在傳統文化中寓意圓滿、吉祥。這些墨寶由跨界別、跨世代人士共創，包括黃大仙民政事務專員胡鉅華、嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長、奧運金牌得主李麗珊、劍擊運動員藥俊彥、著名設計師靳埭強與陳嘉賢、著名音樂填詞人鄭國江、書法名家區大為、水墨藝術家何百里與黃家偉、演藝界人士黃夏蕙、以及領展員工、領展獎學金得主等。