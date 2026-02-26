網上熱話｜IKEA梳化被「長佔」 官方終擺告示牌 網民猜測：方便職員做野

大型連鎖傢俬店宜家家居(IKEA)一直深受港人歡迎，陳列各款傢俱總有很多人逗留，惟不少人卻當作休息區，長期安坐陳列梳化涼冷氣、玩電話甚至瞓返一覺，令有意購買的客人無法試用。去年已有網民發現IKEA開始打擊「長佔」行為，稱銅鑼灣分店有梳化專員趕鴨仔「專門趕走過嚟坐同瞓嘅人，每5分鐘成隊人好似趕鴨仔咁」、叫人繼續往前行，留返啲凳比其他人試坐」。
近日社交平台Threads有網民發帖，稱走入IKEA一分店的梳化陳列區，可見店方擺放一塊告示牌，以中文寫上「請勿佔用梳化」，並附有英文寫上「Sofa testing only」（只供試用梳化），同時表明請客人體諒，並讓每人都有機會試用梳化，如有需要可讓店員協助，帖文稱「唔知由幾時開始，好多人會坐喺IKEA啲梳化同陳列室入邊，佢哋唔係睇傢俬，係自己傾偈同瞓覺，真係好肉酸好老土。希望放咗呢個牌可以有啲改善」。《am730》正向宜家家居查詢引入告示牌的原因，是否與多了有人長期佔用有關。
有網民不滿未能試用 「睇吓價錢牌都難」
店方做法引發網民熱議，有人分析此舉是方便職員做野有依據，「塊牌係方便員工，要X人嗰陣時有依據」、「每個公告每段法律背後梗有故事」、「IKEA真係應該認真執行呢條規矩」。有人支持店方做法，及分享親身經歷觀察，「支持職員趕走運吉既人濫用陳列品，我有幾次想買傢俬，但就係比啲人霸住坐同瞓，最後幫襯咗第二間」、「我真係想買梳化，點知全部坐滿人，唔好話試坐，連睇吓價錢牌都難」、「真係好核突，講真嗰啲床個個都坐，好污糟」、「我見過好多次有人瞓上床談心㖭！」、「瞓到扯鼻鼾都見唔少啦」。
不過，有人認為此做法作用不大，「放心，無改善過」、「試過有次見師奶仲要串返個職員：唔試真啲點買呀？」、「有牌冇牌，態度照舊」、「作用不大，本身份人要夠無恥先可以做得出嗰種行為，一個小小嘅牌，見到都當見唔到」、「你就算成張告示貼落張梳化度肯定佢哋都照坐落去。」