水警夥海關大潭反走私 檢值270萬元私煙扣查一輛貨車

警方懷疑近日有人在港島南面大潭水域一帶進行走私活動。經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區、水警東分區、水警西分區，聯同海關海域調查組及海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（25日）在相關海域進行反走私行動。



行動中，警方發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上，於是隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東南面水域往內地方向駛去。警方在涉案貨車共檢獲60萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約200萬元，並扣查有關涉案貨車。案件交由海關人員繼續跟進調查。



警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。